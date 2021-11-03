COP26桃園不缺席 鄭文燦「台灣日」線上開講
「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）開幕，桃園市是台灣唯一參加的城市。外交部7日在會議主辦國英國舉行「台灣日」活動，其中由外交部、經濟部、環保署規畫的台灣綠能經驗分享座談會，將邀請桃園市長鄭文燦線上與談。鄭文燦今天在外交部記者會上透過預錄影片表示，桃園市是地方政府實體出席會議的唯一代表，他也將說明桃園能源轉型推動成果及相關政策。
鄭文燦表示，COP26系列活動已陸續在英國舉行，世界各國齊聚一堂，討論氣候變遷的危害與因應，減少氣候變遷所造成的生態資源破壞以及生命財產的損失，台灣作為世界地球村的一份子，近年來在環境保護、節能減碳、永續發展，提升綠能的層面不遺餘力。
鄭文燦說，桃園市積極推動太陽能、生質能、風能等綠色能源，發電裝置容量為台灣北部第一，而電動車、自駕車也是桃園的發展重點，未來市府將朝2050年淨零排放作為發展目標。
鄭文燦表示，本次COP26大會，台灣組團出訪，桃園市是地方政府實體出席會議的唯一代表，他也將在「台灣日」分享城市綠能推動計畫，分享桃園的經驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言