COP26桃園不缺席 鄭文燦「台灣日」線上開講

「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）開幕，桃園市是台灣唯一參加的城市。外交部7日在會議主辦國英國舉行「台灣日」活動，其中由外交部、經濟部、環保署規畫的台灣綠能經驗分享座談會，將邀請桃園市長鄭文燦線上與談。鄭文燦今天在外交部記者會上透過預錄影片表示，桃園市是地方政府實體出席會議的唯一代表，他也將說明桃園能源轉型推動成果及相關政策。

鄭文燦表示，COP26系列活動已陸續在英國舉行，世界各國齊聚一堂，討論氣候變遷的危害與因應，減少氣候變遷所造成的生態資源破壞以及生命財產的損失，台灣作為世界地球村的一份子，近年來在環境保護、節能減碳、永續發展，提升綠能的層面不遺餘力。

鄭文燦說，桃園市積極推動太陽能、生質能、風能等綠色能源，發電裝置容量為台灣北部第一，而電動車、自駕車也是桃園的發展重點，未來市府將朝2050年淨零排放作為發展目標。

鄭文燦表示，本次COP26大會，台灣組團出訪，桃園市是地方政府實體出席會議的唯一代表，他也將在「台灣日」分享城市綠能推動計畫，分享桃園的經驗。