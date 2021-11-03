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前國防部長湯曜明辭世 阿扁發文悼念「湯要命」

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
前總統陳水扁在臉書發文悼念前國防部長湯曜明。翻攝自微微笑廣播直播畫面
前總統陳水扁在臉書發文悼念前國防部長湯曜明。翻攝自微微笑廣播直播畫面

國防部長湯曜明今辭世，享壽84歲，前總統陳水扁在臉書發文悼念，陳水扁說，湯曜明綽號是「湯要命」也是自己總統任內的參謀總長和國防部長，兩人相處4年，除了2004年3月22日被迫「稱病請辭」容有商榷，湯曜明對國家民主歷程、國防改革與軍隊現代化，功在國家，名垂青史。阿扁由衷感恩湯總長的無私貫徹國防二法的提前一年實施，同時湯也是第一位真正擁有軍權。

阿扁說，2000年3月18日下午4點，剛結束總統選舉投票正要開票，時任參謀總長湯曜明開記者會表示，自己代表國軍宣示不管誰會當選，都會效忠新選出的總統兼三軍統帥。對首度政黨輪替的政局穩定做出卓越貢獻。

阿扁也追憶，自己在立委任內問政的軍隊國家化、軍政軍令一元化等四大國防改造方案，及任內提出《國防組織法草案》，促成國防二法的通過都有湯曜明的貢獻，湯曜明配合政府組織再造，在2001年完成國軍「精實案」，也推動國防二法提前一年施行，對促進軍政軍令一元體制的現代化國軍深具時代意義。

阿扁在2002年1月31日特頒贈青天白日勳章給湯曜明，另在2004年5月18日授予湯曜明一等景星。阿扁說，湯曜明如今畢生戎旅，謀國以忠，鞠躬盡瘁死而後已。其為國為軍的「要命」精神將長存國人國軍心中，永垂不朽。

前總統陳水扁在臉書發文悼念前國防部長湯曜明。本報資料照片
前總統陳水扁在臉書發文悼念前國防部長湯曜明。本報資料照片

國軍 陳水扁 國防部

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