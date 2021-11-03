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歐洲議會訪蘇貞昌「對抗假訊息為共同目標」

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
行政院長蘇貞昌下午接見委「外國干預歐盟民主程序特別委員會」。記者侯俐安／攝影
行政院長蘇貞昌下午接見委「外國干預歐盟民主程序特別委員會」。記者侯俐安／攝影

歐洲議會首次官方代表團「外國干預歐盟民主程序特別委員會」（INGE）今天抵達台灣訪問。行政院長蘇貞昌下午親自接見。蘇貞昌說，中國對假訊息的傳播令人憂心。特別委員會主席古斯曼（Raphaël Glucksmann）則表示，希望可以從台灣學到寶貴經驗，透過與台灣合作，以對抗假訊息為共同目標。

「外國干預歐盟民主程序特別委員會」（INGE）今天與總統蔡英文、蘇貞昌等政府高層會晤。蘇貞昌下午接見委員會一行人，他說，雖然雙方交通距離遙遠，但在自由民主人權、自由貿易、打擊假訊息等價值堅持上，都是非常相近、共同價值。

蘇貞昌說，新冠肺炎疫情以來，看見大家一起防疫、抗疫、合作，台灣去年捐贈口罩給歐盟國家，今年台灣需要疫苗時，捷克、斯洛伐克、立陶宛，也贈送我們友情的疫苗，台灣非常感謝。

他進一步說，就在台灣隔著距離不遠的中國，以比較極權的方式，甚至在假訊息的傳播，有非常令人憂心的思想。可以看到更清楚地體驗，台灣在自由民主的第一線是多重要和辛苦。台灣對抗假訊息也非常有經驗。他說，他特別注意到，歐洲議會這種情勢的發展，兩周前歐洲議會以580票對26票的懸殊比數，通過「台歐盟政治關係暨合作」報告，立陶宛、台灣也建立關係，彼此加強合作。

古斯曼則說，這是歐洲議會第一次派代表團來台，有來自不同政黨的黨團，但共同目標都是民主。他說，在歐洲議會親眼見證台灣30年來民主成就卓越，即便彼此距離遙遠，台灣在民主上的成就仍舊特別值得一提的，是在威脅環境中淬煉台灣民主，尤其在台灣面對中國、北京這樣的威權體制，還這樣可有可為。

古斯曼說，這次可以看到台灣在民主上的成就，讓民主蓬勃發展、而不是侷限權利，令人可敬。歐盟也認為，來這純粹是基於自私情誼，不只是台灣民主成就，希望借鏡台灣經驗，協助台灣對抗外國勢力。

他說，委員會成立目的，長期以來將台灣視為對抗假訊息的基地，希望從台灣社會學到寶貴機會，透過跟台灣合作，以對抗假訊息共同目標。他說，對全世界來說，台灣每一位民主人士捍衛的保障，都是民主啟蒙的來源，這是此行歐洲代表來台致敬，民主可持續蓬勃發展，威權也不是可想見的危害。

假訊息 歐盟 蘇貞昌

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