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網路犯罪促修法 違規要即時強制下架

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

時代力量立委王婉諭民進黨立委王美惠都認為，目前刑法對於影片換臉造假、兒少性剝削事件的相關罰則過輕，法務部應儘速修法，要求相關單位在發現違規或侵害事實後，要即時強制下架，且目前只靠民間機構檢舉的方式遠不足以防堵相關犯罪，應重新檢討相關機制。法務部回應表示，目前已召開刑法修正委員會，會儘速提出相關建議。

數位犯罪影響社安

內政部部長徐國勇報告指出，新型犯罪包括詐欺、兒少性剝削、勒索病毒、駭侵攻擊、特定議題的偽造與宣傳影片等，其中部分偽造影片利用 AI 技術換臉，偽造政治人物的虛假談話、散布謠言，恐造成政治、經濟重大影響，將來修法將會要求網路業者主動下架違法內容、並停權相關帳號，否則將有法律責任，並會推廣「iWIN 網路內容防護機構」。

一個月內提出修法建議

對於網路兒少性剝削問題，王婉諭不滿表示，數位性暴力相關刑責考量角度仍多從社會法益出發，「遭侵害的影像甚至要成為國家認證的猥褻物品才能被保障」，認為個人法益也該受到保障，並設立類似韓國的「即時強制下架」機制，並加重相關侵害事件中的刑責，詢問法務部能否為相關網路犯罪行為設立專法。

法務部次長蔡碧仲回應表示，設立專法涉及立法技術問題，很多領域都有類似狀況，「專法緩不濟急，現在應該從國人需要的、能用的刑罰規範中趕快補足，新增如 24 小時內，儘速下架違規或侵害受害者權益內容的規定」，2 日已開始針對相關刑法修法召集委員進行討論，務以最快速度進行。

抓侵害、靠民間？

王婉諭進一步指出，雖刑法規定，相關影像侵害事件，刑責最重可判兩年以下，但民團調查發現，現有判決大約都是在六個月以下的刑期，且可易科罰金，刑責過輕，法務部應在一個月內提出報告，給出修法的具體方向、做法、修法建議。

此外，民進黨立委王美惠也對各部會提出的改善措施表示質疑，認為 「iWIN 」終究是民間組織，不具有公權力，恐不足以遏止相關侵害事件。雖通傳會主委陳耀祥強調，iWIN 的機制仰賴跨部會共同出力，在相關案件上應有其作用，但王美惠痛批，若不存在類似 24 小時內強制下架的機制，被害人仍將持續受害，各部會形同「擺爛」。

陳耀祥反駁，「不是擺爛」，指出相關部會在 24 小時內一定抓得出侵害者的 IP 位置，但也坦言相關機制還需要改善。

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