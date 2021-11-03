【重磅快評】蘇貞昌胡說八道 王美花、陳吉仲莫名所以

台灣民意基金會近日公布民調，即將登場的四項公投案都是由贊成方多於反對方，特別是「反萊豬」公投，如果馬上投票，68.1%的民眾傾向投同意票，25.7%傾向投不同意票，幾乎一面倒；這個結果嚇壞民進黨人，府院黨三箭齊發，到處宣講，大官們為宣而宣，已經到了不知所云的地步，難怪一向溫文儒雅的前總統馬英九都要用「胡說八道」加以斥責。

國民黨主導反萊豬公投，這是最能獲取國人共識的公投議題，自然也成了蔡政府首波攻勢的焦點。行政院長蘇貞昌連日來砲火猛烈，指稱國民黨用這招讓台灣得罪美國跟世界、無法參加CPTPP、讓中國高興。前總統馬英九受訪時不禁動怒，對蘇的談話只有四個字評語「胡說八道」，強調國民黨「反對萊豬，不反對美豬」，實際上美國現在養的豬，八成都不是萊豬，台灣明明可以買非萊豬，卻偏要買萊豬，這樣討好美國人，才是出賣台灣。

馬英九的論述簡單，條理分明，一說就懂，只是，蔡政府根本不理會馬英九說什麼，經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲為了做宣講業績向老闆交代，今天跟著蘇貞昌的論調延伸發揮，各自大作文章，除了邏輯不通，恐怕還有鬧笑話之虞。

王美花說，CPTPP目前11個會員國都准許萊豬進口，台灣是第二輪加入，是被人家挑，挑剔我們有沒有符合這些國際標準，假設不容許萊豬進口，「試問這些國家會認為你台灣有夠這個標準嗎？」，當反萊豬公投通過，這些會員國就會說，等你解決這個問題再加入，對台灣是非常大的傷害；陳吉仲則說，CPTPP會員國有些國內就使用萊劑，或容許萊豬進口，若因公投案通過，必須回到萊劑零檢出，會影響台灣加入CPTPP申請，這對國家經貿發展有舉足重要性。

蘇貞昌說反萊豬公投通過會讓中國高興，被馬英九斥為「胡說八道」；王美花、陳吉仲說反萊豬公投若通過會影響國家經貿發展，對台灣是非常大的傷害，探究兩人的立論，實在令人莫名所以，依王美花、陳吉仲的論調，似乎我們只要准進萊豬，就不會讓CPTPP目前11個會員國挑到毛病，也是我們能進入CPTPP的門票，但，王美花部長、陳吉仲主委敢立個軍令狀保證嗎？

更怪的是，王美花說，反萊豬公投通過，CPTPP這些會員國就會說等你解決這個問題再加入，陳吉仲說若公投案通過，會影響台灣加入CPTPP申請；這種說法讓人懷疑，難道王美花、陳吉仲打的算盤是，除了今年元月就同意美國萊豬進口，日後若加入CPTPP，也要讓CPTPP這些會員國的萊豬也一併賣到台灣嗎？

王美花、陳吉仲把進口萊豬和能否加入CPTPP畫上了等號，彷彿會員國只對我國的豬肉市場有興趣，兩人到底憑什麼認定CPTPP會員國如此關切美國萊豬能不能賣到台灣？從頭號尾都沒說清楚，難道是台灣的豬肉市場大到讓各國都要如此垂涎？說到底，恐怕只是笑話一則罷了。