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綠2022六都由蔡英文徵召 僅基隆、新竹、屏東辦初選

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨秘書長林錫耀。記者蔡晉宇／攝影
民進黨秘書長林錫耀。記者蔡晉宇／攝影

民進黨今天舉行中執會通過「2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」，六都部分，將由黨主席蔡英文親自徵召，經中執會通過提名；非六都部分，爭取連任縣市與非執政縣市候選人同樣採徵召，至於執政已屆滿縣市，則辦理初選。依照該條例，目前僅有基隆市、新竹市、屏東縣將辦理初選，其餘均為徵召。條例將送14日民進黨全代會通過。

民進黨秘書長林錫耀說明，六都為直轄市，首長候選人提名由黨主席依徵召辦法提名，經中執會通過後徵召；至於確切徵召辦法，仍待全代會通過今天送出的條例，有了母法之後，會再由中執會另訂之。

林錫耀表示，非六都部分，將成立「2022年選舉對策委員會」，處理徵詢、協調作業。林說，非六都的22縣市又區分為可再連任地區、連任屆滿地區與非執政縣市三種狀況，可再連任的縣市長，只要透過選對會進行徵詢協調工作，經主席提名通過，就完備程序。

林錫耀指出，第二種是執政連任屆滿地區，採用辦理初選，初選是依照提名條例母法，將先行協調，協調不成就登記初選，用民調決定提名人選。第三種是非執政縣市，也是用徵召，徵召的流程為若該縣市有不只一人競爭，就要協調競爭者有無同意的共同競爭機制，若沒共識，就必須由選對會提出方法來，例如以民調作為參考等，選對會最終會做綜合評量，提出人選給黨主席蔡英文徵召。

林錫耀表示，民進黨中執會不是一言堂，今天通過的提名條例也不是兩個字「徵召」，就由少數人決定就能通過。但據轉述，今天中執會上不只一位中執委對2022年縣市長選戰採廣泛徵召提出質疑。

民進黨 林錫耀 蔡英文

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