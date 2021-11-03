民進黨僅剩這三個縣市有初選 有派系嘆：黨內民主呢？

民進黨中執會今天通過「2022年直轄市長暨縣市長、直轄市議員提名特別條例」，據轉述，黨秘書長林錫耀指出，直轄市由黨主席直接徵召，非直轄市若兩任屆滿縣市辦初選，其他也採徵召，亦即只有基隆、新竹市和屏東會採初選，要找出最強候選人。

據轉述，希望採行初選的正國會中常委陳茂松缺席抗議，隸屬正國會的基隆市長林右昌在會上說，希望跟不同意見的人多溝通，黨是一體的。隸屬正國會的民進黨團書記長蔡適應則說，遵照初選制度，但既然有15個黨部連署認為要初選，建議可以擴大初選縣市。

中執委蘇治芬則說，現任者是否一律直接徵召，還要是要程序，可能有的縣市長拚連任不會過，這時就不一定要優先徵召現任者。

「黨內民主機制呢？」得知徵召條例的正國會人士指出，既然是開放的黨，每個縣市都能表達不同意見看法，不是被少數核心人士把持，正國會認為，黨內民主就是越多縣市初選越好，有些縣市非執政縣市，居然也採徵召，是抹殺原本想參選人的機會。