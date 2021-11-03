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民進黨備戰中二立委補選 正式宣布徵召林靜儀

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨正式宣布徵召林靜儀出戰台中第二選區立委補選。記者蔡晉宇／攝影
民進黨正式宣布徵召林靜儀出戰台中第二選區立委補選。記者蔡晉宇／攝影

台灣基進前立委陳柏惟遭罷免後，中選會日前發布選舉公告，台中市第二選區立委補選將於1月9日舉行。民進黨中執會今天下午鼓掌通過「第十屆台中市第二選區立法委員出缺補選徵召人選案」，並正式宣布徵召前立委林靜儀參選。

蔡英文總統表示，這次補選是本來就不應該有的，這一立委席次上次跟基進合作，好不容易贏下來，但因為地方派系反撲，罷免以些微差距被罷免。蔡說，對罷免結果會尊重，但面對補選挑戰會和友黨協商，提出最強候選人，如今這位最強人選出爐了，就是林靜儀。

蔡英文表示，林靜儀是敢言的政治人物，近來公投也不畏懼被貼標籤，勇敢宣傳四個不同意，向社會大眾做說明。此外，林靜儀還是一個有俠氣、義氣的人，無論從任何條件來看，都是最強的候選人。

蔡英文指出，給林靜儀的任務就是贏下這一席，民進黨一定會精銳盡出，用行動來證明，台灣的民主絕對不會因為惡意罷免倒退，民進黨有信心一定要贏，全黨都會給林靜儀加油。

民進黨秘書長林錫耀表示，林靜儀曾任民進黨婦女部主任，也是剛卸任的立委，卸任後在防疫期間對政策也多所辯護，所以大家覺得她就是最有戰力、個人條件優越的人選，因此中執會上無異議一致鼓掌通過提名。

林靜儀表示，很遺憾陳柏惟在國民黨操作仇恨下被罷免，但基進黨、民進黨將來會在這個地方，一起攜手繼續努力，繼續在全國、地方議題上合作，讓中央資源進入地方，有信心能讓台中二選區選民相信，能讓這地方更好、更進步；接下來選戰剩不到70天，會全力以赴。

林靜儀 民進黨 罷免

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