青少年二劑心肌炎為一劑10倍? 指揮中心：由專家評估

中研院生醫所兼任研究員何美鄉昨上電視節目，提出一份資料，顯示青少年男性注射第二劑發生心肌炎的比率，是第一劑的十多倍，她強調並非要大家別打第二劑，而是希望延後注射時間。對此指揮中心發言人莊人祥回應，以國內青少年感染數來看，男女約為百萬分之292、百萬分之282，會將數據交由專家委員評估，並擬定施打政策。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉昨於公視《有話好說》節目中，提出一份資料顯示，顯示美國青少年男性施打BNT疫苗時，第二劑罹患心肌炎的比率，比起第一劑高出很多，12到15歲第一劑罹患心肌炎的比率是百萬分之12，第二劑卻竄升到百萬分之162，16到17歲第一劑是百萬分之8，但第二劑是百萬分之94，都竄升十多倍。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥回應，台灣目前施打BNT第二劑，只有18歲以上有數據，然而12至17歲還沒有第二劑數據，只有第一劑。參考其他國家資料來看，美國12至15歲青少年男性發生心肌炎機率，第一劑是百萬分之4.2，第二劑是百萬分之39.9。美國16至17歲施打疫苗發生心肌炎機率，第一劑為百萬分之5.7，第二劑為百萬分之69.1。

針對何美鄉所述，莊人祥表示，所謂的十倍應是指後者。至於是否要施打疫苗，以國內本土疫情期間12至17歲感染個案數來看，男性約百萬分之292、女性為百萬分之282，數據會提供給傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家委員評估，加上其他國家研究，來擬定青少年施打政策。