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銓敘部長曝軍公教退撫基金恐破產 全教總要求下台

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
全教總在立法院群賢樓外舉行記者會，要求民進黨政府撤換沒有能力確保基金永續的政務官，另覓適任人選。記者陳正興／攝影
全教總在立法院群賢樓外舉行記者會，要求民進黨政府撤換沒有能力確保基金永續的政務官，另覓適任人選。記者陳正興／攝影

銓敘部長周志宏11月1日在立法院答詢時，針對立委詢問軍公教退撫基金是否可能破產，回答「有這種可能。」全教總認為，這等於直接打臉民進黨政府「確保基金永續」的宣示，今天上午在立法院群賢樓門口抗議，要求民進黨政府撤換沒有能力確保基金永續的政務官，另覓適任人選。

全國教師工會總聯合會指出，民進黨政府2017年大刀闊斧啟動軍公教年改，針對2023年後新進軍公教將採用新制度，多次宣示會「確保基金永續」。沒想到，周志宏竟然在國會公開表示退撫基金有可能提前破產，顯示周志宏根本無意、無能執行民進黨政府所宣示的「確保基金永續」政策。

全教總認為，軍公教年改已經完成，未來不應該針對軍公教再次進行年改。周志宏的一席話，代表他沒有「確保基金永續」的意識，更凸顯他有做「二次年改」的意圖，已經明顯不適任，全國軍公教一致反對試圖進行二次年改的銓敘部長續任，周志宏做不到基金永續，就該知所進退、自請下台。

全教總表示，堅決反對任何再次調降退休給予的措施，過往的潛藏債務問題，既是政府錯誤政策所導致，就應該由政府逐年編列預算弭平，而非讓在職公教承擔破產責任。

該會指出，退休制度攸關受雇者權益，他們再次要求民進黨政府做出明確承諾，絕對不會再砍已退及現職軍公教的退休金，並應密切關注現有基金水位，承諾持續挹注退撫基金，積極提高基金投資績效，以穩定公教人員士氣，確保基金永續。

全教總在立法院群賢樓外舉行記者會，要求民進黨政府撤換沒有能力確保基金永續的政務官，另覓適任人選。圖／全教總提供
全教總在立法院群賢樓外舉行記者會，要求民進黨政府撤換沒有能力確保基金永續的政務官，另覓適任人選。圖／全教總提供

軍公教 民進黨 年改

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