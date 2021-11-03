台灣「被迫隔離」在氣候公約外 環保署憂影響晶圓產業

「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」正在英國格拉斯哥舉行，環保署副署長沈志修今指出，台灣至今因政治因素，只能以NGO觀察員名義參加，「被迫隔離」在氣候公約會議之外。

沈志修表示，以台灣有限的自主能源以及外貿導向的經濟體制，若不能順利連結巴黎協定第6條，將影響台灣晶圓產業的綠化與製程的規畫，並波及高科技產業部署策略中的國際產業供應鏈的穩定狀態；尤其在面對全球碳邊境管制措施所帶來新的關稅貿易障礙威脅，台灣產業競爭力將因不能享有巴黎協定第6條的公平對待而遭到弱化。

「我國推動參與聯合國氣候變化綱要公約代表團」今在外交部舉行線上說明會，由代表團團長暨環保署副署長沈志修、外交部條約法律司副司長趙彥清、經濟部能源局綜合企劃組組長莊銘池、經濟部工業局永續發展組副組長曾志雄出席說明，會中並播放桃園市長鄭文燦預錄致詞影片。

沈志修指出，「我們是被迫隔離在氣候公約會議之外」，台灣被排除在外是不公平的，但台灣從未因此而放棄承擔聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）呼籲各國所應共同承擔的責任。

沈志修表示，對抗氣候變遷衝擊應是全球一體的工作，缺少任何一個國家都是不完整的，甚至是一種災難，而缺少台灣這個重要夥伴，是全球對抗氣候變遷衝擊工作的重大損失；希望氣候變遷因應可以立刻加入台灣這樣的角色，讓台灣有機會免於氣候衝擊不可逆的反應，台灣也能成為對抗全球氣候變遷的一個貢獻者。

沈志修提及，今年是第一次在啟程參與氣候公約會議前就舉辦媒體說明會，過往都是返國後才向國人和媒體說明；今年特別的是，我方將在COP26期間、11月7日舉辦「台灣日」活動，傳達台灣不會在國際氣侯行動中缺席，堅定宣示2050淨零轉型的決心。鄭文燦將以連線方式，在COP26「台灣日」分享城市綠能推動計畫。