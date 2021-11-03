不滿沒收初選 陳茂松嗆：沒解決下周更大動作抗議
民進黨今天下午將召開中執會，處理僵持已久的2022年縣市首長提名辦法，擬由黨主席蔡英文徵召直轄市長人選，非直轄市部分，現任未連任屆滿縣市及非執政縣市採徵召，連任屆滿縣市採初選。民進黨中常委陳茂松會前表示，該案已僵持了2個月，黨秘書長林錫耀就是要沒收初選，令人無法接受，若今天中執會硬要通過該方案，下周全代會前會有更大動作抗議。
陳茂松今天出示一張有15個縣市黨部主委連署的連署書。內容指出，建請「落實黨民主推出最強人選爭取最大勝利」，2022年縣市長民主進步黨黨內提名「全面回歸初選機制」產生。
陳茂松批評，林錫耀根本是新潮流的秘書長，不是民進黨的秘書長，無論依照民進黨的民主價值或民進黨「公職人員提名條例」母法之精神，就是要進行初選。
陳茂松指出，蔡總統有無授權秘書長處理該案自己不得而知，但秘書長僅是「吃頭路」的工頭，且民進黨不是秘書長制，是主席制、合議制，但現在林錫耀根本沒有在召集討論，「我如果說得不對，也都可以來討論，但是關於初選一次都沒有討論，這真的有夠傲慢」。
陳茂松說，尊重蔡英文今天中執會主持處理該案的智慧，但蔡總統國事如麻、這段時間沒能處理該案之時，下面有人亂搞。自己今天越講火氣越大，除了說給林錫耀聽，也要大聲說給黨主席蔡英文聽。
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