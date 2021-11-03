公投為地方選舉熱身 鍾東錦：苗栗要讓朱立倫刮目相看

12月18日公投為明年的地方選舉熱身，苗栗縣議會議長鍾東錦今天續任國民黨縣黨部主委，宣示全力以赴，希望公投4案都能高高掛，亮麗的成績讓黨主席朱立倫刮目相看，地方選舉也要為藍軍守住堡壘。

國民黨秘書長黃健庭今天代表朱立倫頒發縣黨部主委聘書給鍾東錦，黃健庭說，朱立倫上任主席後第一個任務，罷免立委陳柏惟刪Q案成功，接著重要任務就是公投案，也是為明年地方選舉熱身，國民黨推出反萊豬案，因為關係自己及下一代健康，還有公投綁大選案，因為可以節省社會成本及人力，讓更多人表達行使公民權。

鍾東錦表示，國民黨的同舟計畫，希望縣黨部於今年11月24日找回450名失聯黨員，公投案辦理小型宣講50場，縣黨部會全力以赴，900人為目標找回黨員，公投小型宣講150場，希望公投案繳出亮麗成績，讓朱立倫刮目相看。

至次明年登場的地方選舉，國民黨部分，鍾東錦及農田水利署苗栗管理處長謝福弘等人，目前仍各自努力，黃健庭說，中央會訂一套原則性，保留地方因地制宜彈性空間，盡量尊重地方決定，協助地方達成任務。

黃健庭指出，萬一地方沒有辦法達成共識，也許黨中央要扮演仲裁的角色，當然最期待地方凝聚共識，才可以整合最大的力量，因為面對是一個非常有手段，資源非常多，奧步也很多的政黨，尤其苗栗是藍軍很重要的堡壘，務必要守住。