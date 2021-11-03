張嘉郡出任政策會副執行長 國民黨內雲林幫隱然成形

國民黨主席朱立倫上任後，不僅大動作籌組發言人艦隊，近日也重整政策會副執行長人事，新增前立委張嘉郡、黨前副秘書長張顯耀等總計達22人，規模更超過有21人的文傳會副主委團，厚實議題攻防戰力。

由於雲林縣黨部前主委許宇甄高升組發會主委，許宇甄胞姐、新北市政府前秘書長許育寧接任智庫副執行長，張嘉郡丈夫、雲林縣政府新聞處前處長周柏吟也出任文傳會義務副主委，再加上張嘉郡本身人事，朱黨務團隊中隱然浮現雲林幫。

黨團人士表示，此次政策會副執行長人事，多數延用前執行長林為洲時期人事，僅作部分增減調整，希望能讓攻防議題能顧及的專案領域更完整。

政策會此次聘任的22位義務副執行長中，具前立委資歷者共有16人，包含林為洲時期聘任的蔣乃辛、林郁方、陳學聖、陳根德、吳志揚、蘇清泉、許毓仁、陳宜民、柯呈枋、謝國樑、王廷升、孫大千、吳育昇、張嘉郡、張顯耀與李永萍。

其中，新增張嘉郡、張顯耀與李永萍，取代轉任黨主席特別顧問的前立委黃昭順與轉任新北市黨部主委的前立委黃志雄。

此外，地方民代部分有台北市議員李明賢、高雄市議員黃柏霖、黃紹庭，還有兼任海外部主任的現任立委陳以信與組發會前主委葉壽山、前國大代表莊隆昌。其中陳以信、黃紹庭、葉壽山為新任，取代新北市議員林金結與台中市議員張瀞分。

過去國民黨政策會副執行長多為黨儲備立委候選人選，甚至是影子內閣成員，協助黨擬定政策、法案與議題攻防策略，為黨攻防添柴火。

國民黨2018年為提升當年底九合一選舉攻防戰力，也曾找回16位前立委組「副執行長團」，也讓有意重返立院者預做暖身。