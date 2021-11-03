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桃市府3副發言人備戰2022？鄭文燦：若登記參選就辭職

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府日前新增安琪、王珮毓、卓芷戎等3位副發言人，被解讀是為接下來市議員選舉做準備。桃園市議員朱珍瑤今天質疑，副發言人領市府薪水，卻常在地方跑行程適當嗎？桃園市長鄭文燦則強調，如果3人將來登記參選就要辭職。記者朱冠諭／翻攝
桃園市政府日前新增安琪、王珮毓、卓芷戎等3位副發言人，被解讀是為接下來市議員選舉做準備。桃園市議員朱珍瑤今天質疑，副發言人領市府薪水，卻常在地方跑行程適當嗎？桃園市長鄭文燦則強調，如果3人將來登記參選就要辭職。記者朱冠諭／翻攝

桃園市政府日前新增安琪、王珮毓、卓芷戎等3位副發言人，被解讀是為接下來市議員選舉做準備。桃園市議員朱珍瑤今天質疑，副發言人領市府薪水，卻常在地方跑行程適當嗎？對此，桃園市長鄭文燦表示，如果3人將來登記參選就要辭職，也提到前縣長吳志揚的機要秘書也都有幫忙跑過行程，難道這樣錯了嗎？

朱珍瑤表示，市府很多重大議題需要處理，這些應該在議會裡面公平公開討論，而非透過副發言人在社群發文或媒體投書等非正式管道來回應，「這是對議會最基本的尊重。」

朱珍瑤說，依據「桃園市政府副發言人及副發言人設置要點」，副發言人應由適當人員兼任，她想問適當人員的定義是什麼？這些副發言人被認為將投入選舉，常在地方跑紅白帖，王珮毓還曾參選過平鎮區市議員，結果很多年輕人想投入公共事務，卻因不是政二代或相關背景不得其門而入。

朱珍瑤表示，如果3位副發言人未來將參加選舉，卻不辭職，那為了參選新北市議員辭去職務的前青年局長顏蔚慈是「白辭了嗎？」

鄭文燦則回，「適當人員就是我們衡量過的適當人員」，不管哪個發言人都是要保護桃園，「他們從來沒有罵過議員」。鄭說，他尊重朱珍瑤的建議，但國民黨也有很多發言人抹黑他，「他們抹黑我，也等於是抹黑議會」。

鄭文燦表示，其實連吳志揚的機要秘書都有幫忙跑過行程，難道「請機要秘書跑市長無法到場的行程是錯的嗎？」他強調，這些副發言人都不是政二代，王珮毓雖參選過，但不代表不能當公務員，況且王的母親只是里長而已，「一個小小里長的女兒跑行程不用放大。」

鄭文燦最後酸，朱珍瑤也當過國民黨的發言人，「其他人沒有這個機會」。朱珍瑤則澄清，她只當過桃園市黨部的發言人，市長可以去查。

桃園 鄭文燦

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