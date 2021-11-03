高嘉瑜爆她換臉影片還再傳 徐國勇：告到他破產

網紅小玉製作換臉A片，民進黨立委高嘉瑜也是受害者之一，高嘉瑜今天在立法院質詢時指出，包括她的影片仍在推特、LINE上不斷傳她影片，幾乎可說是束手無撤，修法緩不濟急 修法研討至少要半年一年，但傷害持續進行，甚至影響到公投、選舉等。

內政部長徐國勇說，鼓勵被害人趕快檢舉、提出告訴，相關民事也要告，畢竟目的是賺錢，「要告到他破產」，檢察官也清查小玉到底變了多少人的臉，現在所知是一百多位，但提出告訴不多，呼籲大家不要散布傳播，且「明知是假的有何好看？」

高嘉瑜說，她本身是受害者，還有很多網紅，甚至蔡英文總統也是，目前還只看到性暴力受害者，牽涉層面很廣，包括國安議題、公投議題都有可能換臉影片散步，除了刑法修正外，但涉及國安、公投和選舉等層級議題，要即時處理，要即時協助下架散播。

徐國勇說，對平台來講不屬於重罪，也不理會，的確協商立即下架碰到困難，但在性騷擾防治法裡，委員也是受害人，也構成性騷擾，可有法律依據要求平台下架；另外也曾提選罷法修正，變造假訊息等影片，由法院命令三天內及時下架，但上次選罷法沒修訂完成，會儘速處理，國家安全、社會安定 部分，法務部也會盤整。

高嘉瑜說，一旦散步這類影片，是無可挽回，NCC有何因應措施，小玉事件影片有哪些平台下架？修法進度是多久？

NCC主委陳耀祥說，IWIN網路內容防護機構明文可下架只有兒少、動保等，除此之外，目前沒法律權限來處理，需要跨部會合作，會請IWIN充分跟平台業者溝通，落實社群守則溝通，現在已告知推特將受害者名單移除，修法還需跨部會，預計明年可對外諮詢。