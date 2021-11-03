立委揭發不法卻被威脅 徐國勇：太可惡了、一定嚴辦

時代力量立委陳椒華今天在立法院質詢時指出，她這陣子連續揭發不法砂石業者，侵占國有地等，卻被警告「走路要走左邊」，揭發不法的環保團體也暴露在風險中。內政部長徐國勇聽後表示「這太可惡了，我非常生氣，一定請刑事局長馬上撤查、嚴辦。」

陳椒華今天在立院內政委員會指出，她前幾周連續揭發桃園市不法砂石業者、侵占國有地，不法的採取砂石，甚至有鐵皮造成計程車司機經過死亡，還有環保團體的陳情人前天在高速公路，被砂石車追撞，車子翻轉好幾圈，希望不是刻意被造成的傷害，盼警方加緊調查。她則是被警告「走路要走左邊」，請法務部、警政署等相關單位保護吹哨者的安全。

「這太可惡了，資料給我，一定會嚴辦。」徐國勇說，將請警政署徹查這件事，不法砂石業者不僅破壞環境，還對這些檢舉者包括委員有這種行為，若是蓄意要追查到底 ，我非常生氣，一定馬上撤查。法務部政務次長蔡碧仲也指出「非常憤怒，確實有這種事的話，會依法偵辦。」

國民黨立委林為洲說，陳椒華講得內容讓他嚇一跳，委員揭發不法居然受到恐嚇，要求內政部長下一次一見到面就要提出報告，「這太離譜，連立法委員都敢恐嚇，誰不敢恐嚇？」徐國勇說，不用等到下一次，直接請刑事局長去處理，再向委員報告。

陳椒華日前也在臉書指出，多年監督不法開發的環保團體朋友，發生被混凝土車追撞的意外，還好善有善報，人大致安好。他多年監督不法開發，「近日與我一起召開記者會，揭露砂石業者侵占國有地，車禍時間點巧合，我希望只是意外，不是人為刻意為之。」會繼續要求行政單位依法行政，不要讓吹哨者為了國家公共利益，暴露在這些風險之中。