蔣萬安、羅智強夜宿凱道 黃珊珊：政治人物要帶頭論述

立委蔣萬安、北市議員羅智強為2022台北市長熱門人選，2人都為了公投到凱道夜宿，被外界認為是選舉起手勢。同樣也被點名的台北市副市長黃珊珊則認為，每個人都有表達意願的自由，各有各的立場，政治人物要帶頭論述，公投不是單純一分為二。

黃珊珊指出，每個人都有表達意願的自由，言論自由是台灣重要的事情，每個人各自有立場，現階段振興台北市產業比較重要，要把振興活動做起來。

而年底即將公投，黃珊珊表示，公投最重要的是過程的討論，不是單純贊成或反對，這不是健康的過程，題目內容要經過辯論，過程中要做什麼都是個人自由，但是政治人物帶頭講出其中的論述，不是單純一分為二。

至於民眾黨主張公投「2好2壞」，確有黨員主張4張同意票。對此，黃珊珊說，每個題目都要有原因理由和可行性，她核四重啟為例，要討論可行性如何？做得到、做不到、花多少錢都得說清楚，「如果做得到、花的錢不是很多，那就ok，如果重啟要花很多錢，那就是騙人的」。

黃珊珊強調，重啟核四很簡單，但人民要付多少代價有沒有說清楚，單純同意、不同意過於簡約，「世界上不會只有兩種選擇」。