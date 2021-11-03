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一億國民的內戰總動員：衣索比亞「首都圍城戰」殺戮待命

迎戰中二立委補選 國民黨擬17日中常會徵召提名人選

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

前立委陳柏惟遭罷免後，空出的台中市第二選區立委席次成藍綠必爭之地。民進黨推前立委林靜儀出戰態勢明朗，今天可望底定。國民黨則規劃，17日中常會確定徵召人選。黨務人士表示，包含前立委顏寬恒在內，全面徵詢合適人選中。

國民黨黨務人士表示，因補選時程規劃急迫，中二選區立委補選提名不會辦正式初選，而會由黨中央直接徵召合適人選參戰。至於時程，黨務人士說，依中選會規劃15日至19日受理候選人登記申請，國民黨徵召人選也會在當周出爐。

因徵召人選須經中常會通過完成提名，17日中常會可望確定人選。

至於黨中央鎖定的顏寬恒，黨務人士說，目前人選都還在徵詢、勸進中，會尊重在地民意提出最合適人選。

但有與顏寬恒交換過意見的立委透露，顏對參選此次立委補選態度保留，主要是因他後期積極投入宣傳刪Q，若現在自己參與補選，將讓罷免陳柏惟正當性大打折扣；此外，這次刪Q成功的罷免票結構也讓後續補選選情難以樂觀。

中常會 罷免 顏寬恒

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