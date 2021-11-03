快訊

一億國民的內戰總動員：衣索比亞「首都圍城戰」殺戮待命

蔡英文見歐洲議會訪團 國民黨：歐盟禁萊豬難道也反美

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

歐洲議會代表團今天訪台，蔡英文總統明天上午將接見。國民黨文傳會主委凌濤表示，行政院長蘇貞昌對國人謊稱「反萊豬等於反美」，請蔡總統當面向外賓請益，連同歐盟在內的160多個國家全面禁止萊劑，「難道歐盟也反美？」

凌濤指出，民意反對的是「萊豬」而非「美豬」，「我們是禁萊豬，不是禁美豬」，不管萊豬來自任何國家，只要無法免除安全疑慮，人民就會反對到底；美豬使用萊劑比例僅22%，就算禁止萊豬，仍有 78%的美豬符合進口標準。

凌濤說，原本台灣人並不排斥食用美豬，但被民進黨魚目混珠操作成「美豬等於萊豬」後，對美豬反感度直線上升，菜籃族非「台灣豬」標章豬肉不買，民進黨不但未幫美國政府開拓市場，反而打垮美豬在台市占率，陷美國盟友於不義。

「民進黨不是可靠的經貿夥伴」，凌濤表示，美國政府跟歐洲訪團應很快會發現，民進黨不僅傷害美方農產品在台貿易發展，還在政治攻防上動輒拉美國擋子彈，蔡總統接見外賓若不針對萊劑、能源議題請益，也只是一場無謂的大內宣而已。

美豬 萊豬 民進黨

延伸閱讀

不蓋三接台灣將缺電？孫大千：鄭文燦諷蔡英文保證跳票

反萊豬阻礙加入CPTPP？ 國民黨：美國非成員國

批蔡英文公投叛徒 馬英九：說執政推廢ECFA公投也沒做

喊倒閣公投政治鬥爭？黃子哲：蘇貞昌回力鏢打到蔡英文

相關新聞

顏寬恒遲未決定補選 知情人士說是這原因

台中市第二選區立委補選明年一月舉行，民進黨人選今天下午定案，國民黨未公布人選，被點名的立委顏寬恒至今未說明是否參加補選，...

中二補綠營徵召林靜儀等宣布？ 對手張家銨：全力輔選

台中市立委第二選區補選，民進黨前立委林靜儀昨天一一打電話給當地綠營議員「拜託」，正國會力推的議員張家銨，她表示，至今沒有...

影／歐洲議會訪問團抵台 預計下午與蘇貞昌會晤

歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」訪問團一行13人由主席古斯曼率領，3日清晨搭乘長榮航空公司班機抵達桃園機場，外...

蔣萬安、羅智強夜宿凱道 黃珊珊：政治人物要帶頭論述

立委蔣萬安、北市議員羅智強為2022台北市長熱門人選，2人都為了公投到凱道夜宿，被外界認為是選舉起手勢。同樣也被點名的台...

迎戰中二立委補選 國民黨擬17日中常會徵召提名人選

前立委陳柏惟遭罷免後，空出的台中市第二選區立委席次成藍綠必爭之地。民進黨推前立委林靜儀出戰態勢明朗，今天可望底定。國民黨...

INGE團歐盟之外只訪台美 涉外人士揭來台任務

歐洲議會官方代表團首度訪台。涉外人士指出，歐洲議會挺台力道空前，對台灣與歐洲議會持續提升官方互動具重要意義，代表團此行將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。