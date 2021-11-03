蔡英文見歐洲議會訪團 國民黨：歐盟禁萊豬難道也反美

歐洲議會代表團今天訪台，蔡英文總統明天上午將接見。國民黨文傳會主委凌濤表示，行政院長蘇貞昌對國人謊稱「反萊豬等於反美」，請蔡總統當面向外賓請益，連同歐盟在內的160多個國家全面禁止萊劑，「難道歐盟也反美？」

凌濤指出，民意反對的是「萊豬」而非「美豬」，「我們是禁萊豬，不是禁美豬」，不管萊豬來自任何國家，只要無法免除安全疑慮，人民就會反對到底；美豬使用萊劑比例僅22%，就算禁止萊豬，仍有 78%的美豬符合進口標準。

凌濤說，原本台灣人並不排斥食用美豬，但被民進黨魚目混珠操作成「美豬等於萊豬」後，對美豬反感度直線上升，菜籃族非「台灣豬」標章豬肉不買，民進黨不但未幫美國政府開拓市場，反而打垮美豬在台市占率，陷美國盟友於不義。

「民進黨不是可靠的經貿夥伴」，凌濤表示，美國政府跟歐洲訪團應很快會發現，民進黨不僅傷害美方農產品在台貿易發展，還在政治攻防上動輒拉美國擋子彈，蔡總統接見外賓若不針對萊劑、能源議題請益，也只是一場無謂的大內宣而已。