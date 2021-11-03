影／做不到基金永續 全教總要求銓敘部長下台
銓敘部長周志宏11月1日於立法院詢答時，對於軍公教退撫基金表示有破產可能。針對銓敘部長發言，全國教師工會總聯合會上午前往立法院群賢樓門口表達抗議。全教總表示軍公教退撫基金的問題根源還是出在政府，軍公教退撫採「確定給付制」，其核心精神在於確保軍公教於退休時能領到政府所承諾的給付，基金操作單位應積極提高報酬率，並由政府概括承受所有給付責任，而不是動輒將大刀砍向受雇者。
全教總指出銓敘部長周志宏接任部長才一年多，不僅未捍衛公教人員權益，現在甚至直接宣判退撫基金死刑，證明自己是沒有能力與專業執行基金永續政策的政務官，對周志宏的發言與不專業表達強烈譴責，要求民進黨政府撤換沒有能力確保基金永續的政務官，另覓適任人選。
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