影／做不到基金永續 全教總要求銓敘部長下台

銓敘部長周志宏11月1日於立法院詢答時，對於軍公教退撫基金表示有破產可能。針對銓敘部長發言，全國教師工會總聯合會上午前往立法院群賢樓門口表達抗議。全教總表示軍公教退撫基金的問題根源還是出在政府，軍公教退撫採「確定給付制」，其核心精神在於確保軍公教於退休時能領到政府所承諾的給付，基金操作單位應積極提高報酬率，並由政府概括承受所有給付責任，而不是動輒將大刀砍向受雇者。

全教總指出銓敘部長周志宏接任部長才一年多，不僅未捍衛公教人員權益，現在甚至直接宣判退撫基金死刑，證明自己是沒有能力與專業執行基金永續政策的政務官，對周志宏的發言與不專業表達強烈譴責，要求民進黨政府撤換沒有能力確保基金永續的政務官，另覓適任人選。 銓敘部長周志宏11月1日於立法院詢答時，對於軍公教退撫基金表示有破產可能。全教總上午前往立法院群賢樓外舉行記者會，對周志宏的發言與不專業表達強烈譴責，要求民進黨政府撤換沒有能力確保基金永續的政務官，另覓適任人選。記者陳正興／攝影 銓敘部長周志宏11月1日於立法院詢答時，對於軍公教退撫基金表示有破產可能。全教總上午前往立法院群賢樓外舉行記者會，對周志宏的發言與不專業表達強烈譴責，要求民進黨政府撤換沒有能力確保基金永續的政務官，另覓適任人選。記者陳正興／攝影