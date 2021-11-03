將軍書法家吳國勝接國民黨基隆黨部主委 明藝文展+布達

國民黨基隆市黨部新任主委吳國勝將在明天布達，由中央黨部秘書長黃健庭親自主持，吳國勝是著名「將軍書法家」，與書畫藝術界淵源深厚，創立「中華藝遊學會」經常舉辦畫展等藝文活動，這次主委交接也結合藝文展覽，活化黨部空間。

國民黨基隆市黨部主委蔡智穎，升任中央組發會組營部副主任，負責籌備市長競選辦公室。中央組織發展委員會副主任吳國勝兼任基隆市黨部主委。

吳國勝新職布達明天上午10時在市黨部2樓大禮堂舉辦，由中央黨部秘書長黃健庭親自主持，前副主席陳鎮湘、名政論家文大政研所所長楊泰順及久未出現在公眾視野職棒明星號稱假日飛刀手的陳義信都將現身，前市長林水木、張通榮、前立委徐少萍及謝國樑都將出席。

吳國勝民國89年曾任基隆後指部指揮官，他是小金門人，是當地第一位將軍，吳國勝擅長書法，有「將軍書法家」之稱。因此，明天的布達典禮和以前不同，基隆地方各界人士、藝術家將有超過300人出席，活動把政治與藝術結合，創意十足。

市黨部發言人馬仲豪表示，市黨部主辦的基隆名家書畫展長達1個月，歡迎市民踴躍觀展，同時也表達新任主委吳國勝是著名將軍書法家，與書畫藝術界淵源深厚，其創立的「中華藝遊學會」，經常舉辦畫展等藝文活動，主委交接結合藝文展覽，活化黨部空間，期待市民能到黨部參觀。

中華藝遊學會介紹指出，吳國勝，福建金門人，先後畢業於陸軍官校、陸軍指揮參謀學院、國防大學戰爭學院（戰略組），並取得政治學碩士及博士學位。他自幼學習書法，及長仍勤練不遂，特喜鑽研中國歷代書法大家之書法風格，吳將軍擅長行書，其書法行雲流水，氣勢磅礴。作品除經常在台灣各城市展覽外，並遠赴海外展出，頗受歡迎，是著名的將軍書法家。