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宏都拉斯月底大選 外交部次長：台宏關係「審慎樂觀」
友邦宏都拉斯將於月底舉行總統大選，對於選後的台宏邦交，外交部次長俞大㵢今天表示，外交部評估「審慎樂觀」。
外媒9月報導，宏都拉斯左翼政黨「自由重建黨」候選人卡斯楚（Xiomara Castro）曾表示，勝選將尋求與中國大陸建交；我外交部當時稱密切注意中，並提醒宏國了解北京承諾向來華而不實。
立法院外交及國防、經濟委員會聯席會議，今審查行政院函請審議「中華民國（台灣）政府與貝里斯政府經濟合作協定」案，外交部由俞大㵢代表報告。
民進黨立委王定宇質詢，外交部是否評估11月28日選後的台宏關係；俞大㵢回說，有掌握狀況，評估是「審慎樂觀」。
俞大㵢指出，他9月赴宏都拉斯與相關人士碰面，但不方便講對象。俞大㵢9月16日至18日訪問宏都拉斯，慶賀台宏兩國建交80周年，並出席我國援助宏國風災重建計畫捐助儀式。
王定宇再問，維持台宏關係方面，美國有沒有角色，台美是否合作？俞大㵢則說，美國多次表達不希望改變目前狀況，台美針對西半球事務一直保持非常密切的接觸與聯繫，包括宏都拉斯在內。
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