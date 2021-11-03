總統、行政院長被換臉講不實言論？徐國勇：有可能發生

網紅小玉換臉風波延燒，民進黨立委張宏陸等人今在立法院質詢指出，未來駭客攻擊會日新月異，國外要常發生政要被換臉，未來是否可能我國總統、行政院長被換臉，說出不實言論？甚至影響選舉？內政部長徐國勇今在立院答詢時坦言，當然有可能發生，可能會利用重大事件、政治事件，影響國家安全、社會安定等。

立法院內政委員會今天就「新型態犯罪行為（如：AI DeepFake、網路資訊犯罪等）對國家與個人之威脅與影響、如何防範與反制措施及相關法令修法方向」進行專題報告，徐國勇、警政署長陳家欽、法務部政務次長蔡碧仲等人列席備質詢。

張宏陸質詢時指出，政府機關常常受到中共駭客攻擊，攻擊時間幾乎都是特定時間，例如總統就職、武漢肺炎嚴重時，政府機關是否常被攻擊？徐國勇坦言，內政部常有網路駭客攻擊。

國安局副局長陳進廣坦言，以去年為例，對本局總共有4萬多次攻擊，今年又比去年多了1萬多次 ，相關重要節日都有中共駭客攻擊。

張宏陸指出，這是傳統駭客攻擊，未來是否可能會利用換臉技術，將總統、行政院長換臉說出不實言論？徐國勇指出，當然可能會發生，利用重大事件、政治事件，影響國家安全、社會安定。只要屬於「惡、假、害」等訊息都會處理也會適時澄清。

陳進廣說，根據掌握情資，2018年以來，中共就針對國家領導人有影音、照片變造情況，針對未來公投選舉，已成立專案小組，嚴查真偽變造方式，影響國家安全行為。

民進黨立委王美惠說，對於換臉的相關法律管理很輕，只罰9千到3萬元左右，尤其選舉時會造成政治人物換臉後亂講話，可能因此沒選上，非常嚴重。

蔡碧仲回應，法務部的跨部會刑罰研修小組昨已召開，刑罰能修得重就重，讓法官也能了解老百姓的希望，至於選罷法也要趕緊修，不要有候選人受害。

民進黨立委伍麗華則指出，換臉技術影響甚鉅，受害者要怎證明不是自己？徐國勇指出，受害者只要提出報案，就會有相關調查，包括IP查證等，也希望電腦鑑識技術破解，證明是用拼和的，會編列相關經費採購軟體和訓練。