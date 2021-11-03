顏寬恒遲未決定補選 知情人士說是這原因
台中市第二選區立委補選明年一月舉行，民進黨人選今天下午定案，國民黨未公布人選，被點名的立委顏寬恒至今未說明是否參加補選，其父顏清標日前表示，顏家人是否參加補選，會再好好思考，會在適當時間明確對外說明，前立委陳柏惟在電視節目中表示，顏家人遲未宣布決定，是因為父子想的不一樣，內部有點矛盾，知情人士說，這確為主要原因之一。
據了解，顏寬恒上屆立委選舉輸給陳柏惟後，深入檢討敗因，包括網路宣傳，年輕人認同等內容，他重新規劃走入基層行程，預定2024年參選立委，要贏回二選區這席立委。
陳柏惟被罷免後，黨部和地方人士勸顏寬恒參加補選，他陷入長考中，如果參加補選，打亂他原定計畫，也需評估勝選機率，外傳有人建議改由他妹妹台中市副議長顏莉敏參加補選，顏寬恒一樣等到2024年參選，但此說法，熟悉顏家人說，應該不可能，顏莉敏不會放下現在責任，中途落跑。
陳柏惟日前在電視節目中說，顏家人遲未宣布是否參加補選，因為內部有點矛盾，父子想的不一樣，顏寬恒和黨部想的也不一樣，親近顏家的人士說，此說法確為原因之一，顏清標想讓兒子顏寬恒參加補選，但顏寬恒有自己的計畫和想法，至今仍未同意參加補選，因此他也不急著宣布和發聲明，繼續照自己的行程走，等黨部公布人選當天，也是他發聲明的時機。
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