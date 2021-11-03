林靜儀補選勝算？民進黨台中主委：反罷票加四千就贏了

民進黨台中市黨部李天生今早表示，中執委會今天下午預計討論，台中第二選區徵召林靜儀參加立委補選一案，如果順利通過，可望徵召案今天拍板。他指出，目前還有其他從政同志有意願參選，他也希望能一律徵詢，讓基層更團結。

李天生說，林靜儀很優秀，昨天一一打電話給在地議員尋求幫忙。站在黨的立場，義不容辭，一定會幫忙，希望拍板定案後， 大家團結一致幫忙輔選，拿下這一席。

被問到國民黨還沒有確定人選，李天生認為，顏家出線的機率還是比較高，被問到顏家是否會派女將對上林靜儀？李天生說，他認為顏家不會因民進黨的人選是誰，就改變派誰來選舉，顏家自主性很高，打選戰有自己的一套。

民進黨如徵召林靜儀，在短短3個月內如何備戰？李天生表示，反罷免戰也因疫情的關係，能在基層著力時間不足，但投票照樣拿到7萬3433票。他認為，如果投票率差不多，民進黨只要在這個基礎上再加4000到5000票，就贏了！