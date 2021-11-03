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歐洲議會官方團訪台 蔡總統明早接見

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」訪問團一行13人，由主席古斯曼（前左）率領，3日清晨7時12分搭乘長榮航空公司班機抵達桃園機場，外交部次長曾厚仁（右）在國賓門迎接。記者陳嘉寧／攝影
歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」訪問團一行13人，由主席古斯曼（前左）率領，3日清晨7時12分搭乘長榮航空公司班機抵達桃園機場，外交部次長曾厚仁（右）在國賓門迎接。記者陳嘉寧／攝影

歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序 （含假訊息）」（INGE）特別委員會籌組代表團，將在今天至5日訪問台灣。總統府發言人張惇涵表示，總統府誠摯歡迎特別委員會主席古斯曼率團訪台，此次是歐洲議會史上首次派遣官方代表團訪問台灣，不僅具有重大意義，也充分展現台灣與歐盟的合作交流日益緊密深化。蔡英文總統預計將在明天上午9時30分於總統府接見訪問團。

張惇涵表示，自今年以來，歐洲議會已12度通過友台相關決議，近期像是兩週前所通過的「台歐盟政治關係暨合作」報告，首度就全面提升台歐關係，向歐盟行政部門做成正式政策建議等，不僅充分展現歐盟對台灣的支持程度越來越提升，也顯示台灣與歐盟整體關係越來越緊密。

張惇涵指出，此次由特別委員會主席古斯曼率領共計13名成員訪問團，成員包括曾任立陶宛總理的庫畢斯，亦包括葛芮若、施依德、奧弗斯、奇裘斯、德歐斯等跨黨團歐洲議會議員、歐洲議會秘書總處官員。訪團將與我國政府機關、相關專家及民間團體，就錯假訊息、網路攻擊等複合式威脅議題進行交流。

張惇涵表示，期盼透過此次的交流，台灣能與歐洲的民主夥伴，共同為面對錯假訊息及境外勢力滲透等重大挑戰，分享經驗、彼此交流、共同努力，確保民主健全與深化，並持續為民主、自由、人權等普世價值，貢獻良善力量。

民進黨團幹事長劉世芳表示，代表團後天將來到立法院，雙方會針對假訊息防治交換意見，民進黨團也將提供台灣地處假訊息最前緣的經驗，給歐洲議會參考。

歐盟 假訊息 張惇涵

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