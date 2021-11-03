中二補綠營徵召林靜儀等宣布？ 對手張家銨：全力輔選

台中市立委第二選區補選，民進黨前立委林靜儀昨天一一打電話給當地綠營議員「拜託」，正國會力推的議員張家銨，她表示，至今沒有接到黨中央徵詢電話， 倒是昨晚林靜儀打電話給她，說到今天中常會林如被徵召，要請張家銨輔選。張家銨說兩人相談甚歡，張欣然同意全力以赴幫忙，一定要爭取勝選！

綠營政壇人士提到，張家銨在中二選區經營札實，正國會認為她接地氣且人氣紅不讓，但綠營人士認為張目前僅是第一屆議員，任期還有一年，資歷太淺，且可能被拿來當選舉話題，如這次幫林靜儀輔選，日後再圖更上層樓。

張家銨說，她擔任民代的資歷淺，這是事實。不過她加入民進黨已10幾年，在中二選區也經營超過5年，資歷並非真的不足。

不過， 張家銨強調，只要黨徵召的人選，她與選區黨籍議員一定全力以赴，幫忙參選人，團結打能勝選。