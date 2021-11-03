機組員「黃飄帶」求援 王國材允兩周內跟指揮中心溝通

航空公司機組員在檢疫與執勤間無限輪迴，身心備受煎熬，日前又有一名華航機師猝死，桃園市機師職業工會遂發起「黃飄帶」行動向外界求援。對此，交通部長王國材今天允諾，兩周內會跟中央流行疫情指揮中心溝通。

王國材今天出席民航局、桃園機場公司預算報告，並備質詢。立委洪孟楷說，機組員過去兩年內很辛苦，幾乎都已經接踵兩劑疫苗，目前仍有零星機組員染疫、突破性感染，居家檢疫期間又要被派飛，沒有完整的14天隔離，造成機組員壓力很大。

王國材說，機組員能隔離14天是最完整，但當國家機隊沒辦法往外飛影響很大，尤其是貨運。洪孟楷質疑，該舉是扣帽子到國家隊，機師工會已經說是苦撐。

不過王國材說，機組員在全世界都是特案管理，不是全部14天隔離，牽涉到量能、能不能飛出去問題，現在在中間找平衡點，但他坦言，要找到不容易。

洪孟楷認為，已經找（平衡）兩年了，量能不足可能是人不夠，疫情期間該聘人就聘人。居檢不派飛可以調整，不然主管機關沒限制就派飛，就是開綠燈讓航空公司要求機組員。

王國財對此強調，真的是兩難，貨機飛不出去，經濟怎麼辦？洪孟楷則呼籲，將經濟跟台灣命脈壓縮在機組員的血汗上，交通主管機關應該要有同理心。

民航局長林國顯則說，10月13日有把工會訴求給航空公司，包含居簡期間不派飛跟每月有喘息日三天，華航有給出明確答案，就是會找個案處理，總體機組員飛時很低，都在居檢狀態。

洪孟楷對此不滿表示，根本是「槍打出頭鳥」，採個案溝通會變成大家不敢講，有意見的人被針對。

林國顯說，有跟航空公司要求不能為了賺錢就排班，對於連續飛44天這種班表要挑出來檢討，但平均來講飛行天數是低的。另外有給公司很明確指令，機組員若出現身體狀況跟疲累不堪，可以隨時舉手說不能飛，這個機制一直都在，公司不能強迫。

洪孟楷說，若溝通良好，快一個月了就不會有黃飄帶運動，且不分航空公司跟國籍都有響應，是個嚴重問題，機組員在防疫期間扮演國家很多基礎，生活要過但也不能把他們壓榨到極致，又不是經濟部長（指王），沒有同理心。

王國材強調，還是整體來看，會跟民航局做檢討，派飛跟經濟來平衡，兼顧機組員健康。

洪孟楷說，派飛有長有短，認為應訂出標準，像是幾天才能派飛。如果考量做不到，也要取得平衡點，像是居檢至少多久。

對此，王國材說，身心疲乏影響飛安，他也不願意，允諾兩周內跟指揮中心做溝通。

立委李昆澤也要求重視機組人員心理健康。他說，先前曾有一份研究，700機組員內，七成感受到精神壓力，超過八成體能維持出現問題，45.6%覺得專注力下降，飛行員心理狀態關係到飛安，尤其工作壓力大身心狀態沒有在很好狀況下，壓力非常大，希望民航局協助。