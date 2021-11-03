力挺林昶佐 綠議員秀外媒讚「台灣發聲最有力道立委」

台灣基進立委陳柏惟被罷免後，無黨籍立委林昶佐成為下一個罷免對象。民進黨台北市議員周威佑表示，近期林昶佐接受華盛頓郵報訪問的報導指出，林昶佐是台灣、甚至世界少有的國際知名國會議員，也是為台灣發聲最有力道的立委，呼籲市民朋友全力支持，留下一位認真在地服務，努力替台灣發聲的好立委。

周威佑說，林昶佐在報導中提醒國際社會，中國的威脅已經不是台灣自己的問題，是區域安全、是專制獨裁對民主國家擴張威脅的問題。這樣的觀點，對台灣的安全以及印太地區而言非常重要，因為不能讓國際社會延續以前「台海問題是台灣自己的問題」這種狹隘的觀點，這對台灣不利，也不是事實。

周威佑表示，林昶佐在從政之前，就是國際知名的重金屬歌手，同時也是國際特赦組織台灣分會理事長、亞太分會主席代表。因此，進入立法院後「他個人的國際知名度，成為國會之中為台灣發聲最有力道的立委」。近期林除了接受美國、法國、英國等許多外媒的專訪，還登上知名脫口秀John Oliver的節目，「別說台灣要產生一個這樣的立委不容易，在其他國家都很少看到一個這麼受到國際重視與肯定的國會議員」。

周威佑指出，環南市場的地下機車停車場入口分隔島的安全問題，正是林昶佐跟自己合作解決的，「這雖然是市議員層級的事情，但林昶佐接到陳情並未推託，反而積極找我的團隊協助會勘，最後順利處理完畢」。此外，疫情期間包括在地弱勢家庭的紓困、物資調度，以及為在地市場跟疫情熱區爭取優先施打疫苗，也都有賴林昶佐的合作。