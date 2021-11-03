網紅小玉換臉A片效應 徐國勇：一定要立法

網紅小玉利用「DeepFake」製作換臉A片，多位名人受害，內政部長徐國勇今天出席立法院備詢前，媒體問到是否一個月內修法？徐國勇表示，法務部會召集相關單位，警政署有參與討論，一定會立法，學習其他國家做法，更多借鏡討論。

立法院內政委員會今天就「新型態犯罪行為（如：AI DeepFake、網路資訊犯罪等）對國家與個人之威脅與影響、如何防範與反制措施及相關法令修法方向」進行專題報告，徐國勇、警政署長陳家欽、法務部政務次長蔡碧仲等人列席備質詢。

徐國勇出席報告指出，加強不法影片下架、帳號停權法律，修法方向，朝惡意危害，科以刑事處罰，明確構成要件，適度提高刑責嚇阻犯罪。

蔡碧仲指出，DeepFake犯罪涉及妨害風化、詐欺、妨害名譽、個人資料保護法、性剝削等罪，韓國訂了性暴力處罰特別罰，美國維吉尼亞洲也有相關規定，德州也應用在意圖影響選舉結果處罰，法務部昨天已開刑罰研修小組會議討論，參考韓國、美國等，以最快速度將草案送行政院審查 。