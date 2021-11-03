民進黨今討論2022縣市長提名辦法 擬由蔡英文徵召六都

民進黨今天下午將召開中執會，處理僵持已久的2022年縣市首長提名辦法，該案原在「全代會工作小組」由黨秘書長林錫耀與各派系代表討論，但無法凝聚共識，因此提請中執會處理。據悉，今天中執會擬由黨主席蔡英文提出草案，內容為直轄市長人選採徵召，非直轄市部分，現任未連任屆滿縣市及非執政縣市採徵召，連任屆滿縣市採初選。

全代會工作小組遲未能凝聚共識原因，主要是有派系代表認為，應回歸民進黨公職候選人提名條例精神，縣市長提名皆採初選方式，而非每次都制定特別條例打破規則。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，2022年六都首長提名對民進黨是「魔鬼的試煉」，若六都一律都由黨主席徵召，中執會則淪為橡皮圖章，2018年九合一地方選舉民進黨遭遇歷史性挫敗，其中關鍵之一就是這項失敗的提名特別條例，蔡英文通過林錫耀誘惑民進黨放棄黨內民主的十字架（初選），會不會成功？從2018提名特別條例以及2019年總統初選經驗看，再加上目前種種跡象顯示，成功可能性很大。

除了討論2022年縣市首長提名辦法，今天中執會也將通過直轄市議員提名特別條例草案。會中也將處理台中市第二選區立委補選徵召人選案，預計將徵召民進黨前立委林靜儀參選。