媽祖政治學必修學分！每逢選舉前一年 媽祖網路聲量就飆增

image source:顏清標、大甲鎮瀾宮、周玉蔻臉書

文/朱涵瑜

繼上一回和館長陳之漢互相開罵之後，近日資深媒體人周玉蔻把矛頭對準大甲鎮瀾宮董事長顏清標，10月26日在臉書發文「下個目標：讓鎮瀾宮媽祖自由」，引來不少網友留言，周玉蔻這番大動作，目的之一就是希望能替已經被成功罷免的陳柏惟發聲，當時3Q哥被挖出涉賭事件時，周玉蔻給予相當大讚賞，認為在賭場長大能選上立委，這位年輕人不簡單，也因此罷免案後，把砲火轉向顏家，點燃與顏清標媽祖之戰的這把火。

「讓鎮瀾宮媽祖自由」 周玉蔻、顏清標隔空互嗆激出網路高聲量



根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/10/25~2021/11/01）統計調查，10月26日周玉蔻先拋出話題，當時顏家並沒有給予回應，因此連續好幾天，相關網路聲量走下坡，直到10月31日顏清標親上火線召開記者會說明「我不是神棍，我不會起乩」等等，創下他個人聲量高峰；面對顏清標的反擊，周玉蔻也立即再嗆聲「有種對神明斬雞頭發誓」，兩人一來一往、互轟之餘，也互蹭出聲量高峰。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析時間:2021/10/25~2021/11/01)



宗教活動人氣檢測！ 藍綠大咖參拜廟方營造「王不見王」氛圍

在這場口水戰中，除了周玉蔻、顏清標之外，其實還有一個相當重要的焦點-媽祖，這幾年，藍、綠、白政治人物，無論要宣示參選、選舉跑行程、還願、遶境、參拜，只要和媽祖有關的活動幾乎都會積極爭取參加，尤其是選舉前，各方參選人、候選人幾乎都會到媽祖走一遭，絕對是增加曝光的好機會，《KEYPO大數據關鍵引擎》進一步分析發現，近幾年每逢選舉的前一年，媽祖在政治議題方面的相關網路聲量都會衝高，其中，總統大選的前一年更為明顯。

以2019年來說，一整年的「媽祖、政治、選舉」相關討論高達5萬4524筆，是近幾年最高峰，主因在於隔年是總統大選和立委選舉，而宗教活動、媽祖遶境在台灣是大事，因此，各候選人都會抓緊時機，搭配神明議題搶版面，特別的是為了讓這些來政治人物都能順利參拜，廟方人員不僅要費心思排時間行程，讓不同政黨、不同支持者互相錯開，以免引起混亂，但同時也營造出「王不見王」的氛圍，而且媒體們還會觀察現場有哪些地方大咖陪同，廟方主委是否在現場，頓時成了政治人物的人氣、份量大檢測。

媽祖要我出來選！ 郭台銘「神託夢參選」助2019年媽祖聲量飆高峰

究竟有哪些人、哪些事件讓媽祖在政治議題上的聲量討論飆高，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》2019年聲量趨勢圖表可以看出，當年媽祖政治話題聲量最高峰就落在4月17日，郭台銘表態參加初選，並表示「媽祖要我出來選」，這番托夢參選說法，不僅引起媒體大篇幅報導，網路熱議程度更是衝高；而在三、四月瘋媽祖的慶典季節，蔡英文、韓國瑜參拜，柯文哲徒步遶境，雖然不及郭董的托夢說，但也讓媽祖的政治議題衝上一波；另外，蔡政府推動的〈反滲透法〉意外媽祖聲量炒高熱度，當時擔任親民黨發言人的于美人砲火猛烈，直接點名蔡英文的〈反滲透法〉會影響到兩岸宗教交流，對於這樣的指控，蔡英文親上火線回應「我們一條一條看來，到底是哪一條會碰到玄天上帝，哪一條會碰到媽祖」，媽祖不僅成為國內政治攻防戰焦點，還擴大到兩岸交流議題。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析時間:2018/01/01~2021/11/01)

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析時間:2019/01/01~2019/12/31)

面對2022選舉倒數！疫情影響遶境 媽祖政治議題依舊不減

相較於2019大選前一年的媽祖政治話題熱度，2021年的隔年是直轄市長、縣市長選舉，但網路聲量卻明顯減少許多，最主要是因為疫情影響之下，很多宗教活動、遶境活動紛紛取消，話題性與網路討論減少非常多，但面對即將到來的2022選舉，許多政治人物還是會努力找時機與媽祖話題搭上邊，一方面有曝光度，一方面選也能和信眾們博感情，2021年光是前10個月媽祖政治議題網路聲量，還是比2020年一整年還要高。

大甲媽祖遶境活動、參拜媽祖，這幾年從原本的祈福求平安，演變成政治人物檢測人氣溫度計的場子，無論是要選總統、黨主席、立委、縣市首長等等都會現身，也成了藍綠大咖、政治人物較勁場合，媽祖政治學儼然成了政治人物的必修學分。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析時間:2021/01/01~2021/11/01)

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2018年01月01日至2021年11月01日。