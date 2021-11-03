影／歐洲議會訪問團抵台 預計下午與蘇貞昌會晤

歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」訪問團一行13人由主席古斯曼率領，3日清晨搭乘長榮航空公司班機抵達桃園機場，外交部次長曾厚仁在國賓門迎接。古斯曼下機後面對鏡頭說：「很高興來到這裡，支持我們的朋友。」

據了解，歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」訪問團由7位議員及6位隨行人員組成，從法國巴黎搭乘長榮航空公司BR-88班機直飛桃園機場，3日清晨7時12分降落，停靠B9國賓門。

外交部接待官員安排訪問團所有成員經由國賓門禮遇通關，包括入境採檢等檢疫通關程序，全部由專人至國賓室執行，完成通關程序後，訪問團成員隨即規範「外交泡泡」特別程序，展開拜會參訪行程。

10月6日法國國會議員訪問團一行5人，由參議院友台小組主席李察率領抵台訪問，外交部也給予國賓門禮遇通關，當時允許駐桃園機場媒體進入國賓室全程採訪，訪問團一行還站定讓記者拍攝畫面。