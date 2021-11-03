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【專家之眼】愛奇藝被穿小鞋，蔡政府換到什麼？

聯合報 / 楊穎超/銘傳大學副教授
大陸OTT影音串流平台愛奇藝定於今年底終止與台方合作。圖／本報資料照片
大陸OTT影音串流平台愛奇藝定於今年底終止與台方合作。圖／本報資料照片

大陸OTT影音串流平台愛奇藝定於今年底終止與台方合作，代理商歐銻銻指出，原因是「由於台灣政府長期不友善的態度」。此說打臉蔡政府一貫只呼籲中共「應放棄片面設定交流的政治前提，排除干擾兩岸人民往來的人為障礙」態度。而從相關產業發展情況看來，距離業者期待目標也仍有很大落差，甚盼蔡政府拿出辦法。

愛奇藝被排擠，源於2020年7月國家通訊傳播委員會（NCC）通過草案，將納管境內外串流平台業者；更厲害的是8月經濟部正式禁止台灣代理商代理陸資OTT平台，並由NCC依《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第86條第4項規定查處。雖然代理商做出規避手段，司法還是出手嚇他們：今年4月士林地檢署就曾搜索並約談相關公司及負責人後請回。

政府說政策是為了整個OTT產業；而基於兩岸互惠原則，「我們的OTT不能到大陸落地，因此他們的也不能在台灣落地」；此外，萬一陸資OTT通路在台灣逐漸壯大，政府也擔心如果我方影視作品為了上架而進行自我審查，勢必會影響到我國社會的自由風氣。影視業者則盼政府管理，可以做到「保護本土業者，同時帶動產業發展」目標。

政府理由執行至今都有問題。因為提起兩岸互惠原則，剛被禁銷大陸的台灣農產品，已說明我方很多產業是不講此原則的。

而如果政府管理可讓本土公司坐大，相信大家也會支持，但從結果看來，獲利的是美商業者，只是損及陸資平台公平競爭、台劇進入大陸市場機會，間接影響兩岸交流，還讓我們沒抽到稅。之所以這樣說，是因為網路無國界特性，想看陸劇的還是照看，台劇也沒撿到多少便宜，只是爽到了美國串流平台。

我們已知本土串流平台排行榜裡，陸劇還是名列前茅；而今年4月文策院的台灣文化內容消費趨勢調查指出，台灣市場付費訂閱串流平台第一名是Netflix，第二名是愛奇藝，第三名是YouTube Premium付費方案。本來領先的愛奇藝，就在政府推出打壓政策的2020年後，落居第二。

細看前三名的市佔率分布，之前落後的Netflix在蔡政府幫助下已達49.1%，第二、三名則只佔14.0%、13.1%。而這種不納管卻逼走陸企的蔡式政府管理，付出的成本還包括收不到愛奇藝的稅，也無法管到陸資串流平台增加推介台劇的機會。對蔡政府來說，最大關心在台劇可能會為上架進行自我審查。

然而，自我審查說符合美澳對中共紅色滲透的指控，卻不合台灣經驗。因為兩岸開放交流以來，台灣民眾統獨立場一直與交流程度維持背離趨勢。而此說也懷疑包括出品華劇的三立電視台會動搖立場。下這種判斷前，官員恐怕該請教民進黨內「海派」領袖、三立董事長林崑海。

相關台灣經驗的另一面向是，台劇與藝人曾領導華人娛樂市場風潮。與陸生接觸即知，他們願意來瞭解台灣，很大部分是受台灣歌手與偶像劇吸引。蔡政府不好好發展這種軟實力，讓人好奇在此事上，有多少決策官員屬知陸派？

或有人說，讓美商進來，可以幫助台劇打入世界。但最近兩部也受政府補助的《斯卡羅》、《天橋上的魔術師》，於Netflix上僅限台灣區域播映，說能打造國際性台灣品牌戲劇，自爽而已。相對過去台劇在對岸大賣、愛奇藝逾10億元的台灣影視內容採購，近年台劇在專供大陸觀眾收視之區域平台越來越少，也只聽聞某片是愛奇藝首度代理銷售台劇至東協國家。這一來一往我方的損失，蔡政府對產業是否較有幫助，一目瞭然。

「遙想」台劇引領兩岸文娛風潮的豐功偉績，蔡政府卻為人作嫁、充斥鎖國心態，對國人判斷力缺乏信心，又把市場越做越小，實在不夠聰明。再鑒於兩岸最近情勢緊張，人民應該要呼籲兩岸政府都放棄片面設定交流的政治前提，排除干擾兩岸人民往來的人為障礙，方有助兩岸關係良性發展。

中共 天橋上的魔術師 NCC

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