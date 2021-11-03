歐洲議會官方代表團訪台 交流對抗假訊息、網路攻擊

歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序 （含假訊息）」特別委員會籌組官方代表團，3日至5日訪問台灣；訪團成員希望就假訊息、網路攻擊等複合式威脅議題，與台灣政府機關官員及專家深入交換意見。

外交部表示，台灣位處抵禦假訊息、惡意網路攻擊等複合式威脅，以及境外敵對勢力威脅的前線，外交部將持續與歐洲議會等歐盟機構加強合作，共同對抗專制政權的侵犯，堅定捍衛共享的民主、自由、法治及人權等普世價值。

外交部今早發布新聞稿指出，歐洲議會官方代表團訪台期間將拜會蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、行政院政務委員兼發言人羅秉成、行政院數位政委唐鳳、陸委會主委邱太三，以及接受外交部政務次長曾厚仁代表部長吳釗燮款宴；訪問團成員另將與我國專研假訊息防制的智庫、媒體及公民社會團體進行座談。

訪團成員包括特別委員會主席古斯曼（Raphaël Glucksmann，法國籍）、庫畢斯（Andrius Kubilius，立陶宛籍，曾任總理）、葛芮若（Markéta Gregorová，捷克籍）、施依德（Andreas Schieder，奧地利籍）、奧弗斯（Petras Auštrevičius，立陶宛籍）、奇裘斯（Georgios Kyrtsos，希臘籍）及德歐斯（Marco Dreosto，義大利籍）等7位跨黨團歐洲議會議員、歐洲議會秘書總處官員以及相關黨團政策顧問，訪問團共有13人。外交部表示，古斯曼率領的訪團是歐洲議會史上首次派遣官方代表團訪問台灣，意義重大。

歐洲議會官方代表團抵離以及在台期間的各項活動規劃安排，均完全遵守「中央流行疫情指揮中心」的防疫規定與相關指引。