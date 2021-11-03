快訊

要人閉嘴的法律國：新加坡人可以「不聽話」嗎？

蘋果共同創辦人：iPhone 13和上一代12沒什麼區別

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐洲議會官方代表團訪台 交流對抗假訊息、網路攻擊

聯合報 / 記者張加／即時報導

歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序 （含假訊息）」特別委員會籌組官方代表團，3日至5日訪問台灣；訪團成員希望就假訊息、網路攻擊等複合式威脅議題，與台灣政府機關官員及專家深入交換意見。

外交部表示，台灣位處抵禦假訊息、惡意網路攻擊等複合式威脅，以及境外敵對勢力威脅的前線，外交部將持續與歐洲議會等歐盟機構加強合作，共同對抗專制政權的侵犯，堅定捍衛共享的民主、自由、法治及人權等普世價值。

外交部今早發布新聞稿指出，歐洲議會官方代表團訪台期間將拜會蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、行政院政務委員兼發言人羅秉成、行政院數位政委唐鳳、陸委會主委邱太三，以及接受外交部政務次長曾厚仁代表部長吳釗燮款宴；訪問團成員另將與我國專研假訊息防制的智庫、媒體及公民社會團體進行座談。

訪團成員包括特別委員會主席古斯曼（Raphaël Glucksmann，法國籍）、庫畢斯（Andrius Kubilius，立陶宛籍，曾任總理）、葛芮若（Markéta Gregorová，捷克籍）、施依德（Andreas Schieder，奧地利籍）、奧弗斯（Petras Auštrevičius，立陶宛籍）、奇裘斯（Georgios Kyrtsos，希臘籍）及德歐斯（Marco Dreosto，義大利籍）等7位跨黨團歐洲議會議員、歐洲議會秘書總處官員以及相關黨團政策顧問，訪問團共有13人。外交部表示，古斯曼率領的訪團是歐洲議會史上首次派遣官方代表團訪問台灣，意義重大。

歐洲議會官方代表團抵離以及在台期間的各項活動規劃安排，均完全遵守「中央流行疫情指揮中心」的防疫規定與相關指引。 

外交部 假訊息 行政院 網路攻擊

延伸閱讀

歐洲議會議員發文 證實官方代表團出發訪台

布林肯、王毅談台海 外交部：美循例會向我方簡報

日擬鬆綁邊境 外交部爭取相互認證疫苗接種證明

反萊豬變反美豬 民眾黨批蔡總統：最大假訊息散播者

相關新聞

【專家之眼】愛奇藝被穿小鞋，蔡政府換到什麼？

大陸OTT影音串流平台愛奇藝定於今年底終止與台方合作，代理商歐銻銻指出，原因是「由於台灣政府長期不友善的態度」。此說打臉...

歐洲議會代表團訪台 班機抵達桃園國際機場

歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」官方代表團今天來訪，代表團搭乘的長榮航空BR-88班機上午7時12分抵達桃園國...

歐洲議會官方代表團訪台 交流對抗假訊息、網路攻擊

歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序 （含假訊息）」特別委員會籌組官方代表團，3日至5日訪問台灣；訪團成員希望就假訊息、網...

違規檢舉充滿魔鬼細節 國道「直行」沒打方向燈也受罰

警方1年接獲近600萬件檢舉交通違規案，平均1天超過1萬6000件，令人咋舌。部分跟拍、惡意報復檢舉案易生民怨，警力也不堪負荷，立法院交通委員會10月7日審議通過道路交通管理處罰條例修正條文，限縮「靜態違規」檢舉項目，減少爭議。但部分動態違規項目被視為「陷阱」，建議用路人搞懂交通規則，尤其國道違規3000元起跳，沒必要冒險又荷包失血，平白貢獻國庫。

中二補選大勢底定？綠營民代接到林靜儀電話「請幫忙！」

台中二選區立委補選，民進黨極可能明天下午在中常會決定人選，據了解，正國會支持的市議員張家銨至今未接獲徵詢，市黨部主委李天...

謝長廷再回應特務說：已拿出證據 再糾纏「無賴而已」

民進黨前主席施明德質疑駐日代表謝長廷曾為調查局特務，謝長廷今再談此事指出，已拿出相關證據、判決，如有人還在糾纏，真會讓人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。