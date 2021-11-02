中二補選大勢底定？綠營民代接到林靜儀電話「請幫忙！」

台中二選區立委補選，民進黨極可能明天下午在中常會決定人選，據了解，正國會支持的市議員張家銨至今未接獲徵詢，市黨部主委李天生同屬正國會，也沒接到徵詢，綠營派系協調，仍無共識，但李天生等多位政壇人士接到前立委林靜儀的電話，希望被徵召後能得到同志幫忙，政壇人士剖析「看來大勢底定，是林靜儀了！」

李天生說，他一直強調「在地優先」，希望黨中央考慮中二選區生態。不過他還沒接到黨中央徵詢電話，倒是今天林靜儀打電話拜託，如獲徵召，希望尋求大家的協助打贏選戰。

李天生說，看來應該就是徵召林靜儀了，但一切還是要看明天中央黨部有沒有討論及宣佈。

據了解，正國會的張家銨原本極可能被徵召，但考慮到她是第一任議員「沒有做透（屆滿）會被拿來當話柄」另有其他派系議員認為張家銨資歷淺「再怎麼受歡迎也是要論資排輩！」

政壇分析，林靜儀參加台中第二選區補選，可以說是蔡英文總統的「代理人」，明年選戰第一仗「蔡英文非贏不可」，所以立委補選一定會傾全黨之力打對手，蔡英文當然會挑自己的「愛將」。