謝長廷再回應特務說：已拿出證據 再糾纏「無賴而已」

民進黨前主席施明德質疑駐日代表謝長廷曾為調查局特務，謝長廷今再談此事指出，已拿出相關證據、判決，如有人還在糾纏，真會讓人覺得「就是無賴而已」。

謝長廷還說，「我記得以前有人稱他（指施明德）是台灣的曼德拉，有位女士向我抗議說曼德拉的偉大是人格和品性，不是被判無期徒刑就是曼德拉。這句話我印象深刻，即使不是曼德拉，但至少期待他比一般名嘴，對人權和法治有更知道尊重是合理吧！？」

立委黃國書坦承曾任線民並宣布退民進黨後，線民案持續延燒，民進黨內互相猜忌、指控，施明德指創黨主席江鵬堅為調查局人員，也質疑謝長廷等美麗島律師為調查局特務；謝長廷已多次透過臉書回應、解釋。

謝長廷今晚再度在臉書發文指出，原來戒嚴時期的創傷嚴重，不只是黨外、民進黨，其他政黨甚至團體都一樣，每個人都在懷疑每個人是特務，而每個指控他人特務的人，也被他人指控是特務。

謝長廷說，包括黨外幾位先進，在家人被殘殺或自焚事件發生前，也有類似被懷疑的傳言，其他美麗島被告更不必說，他一向認為這是戒嚴的創傷後遺症，所以不相信也從不傳播。

謝長廷指出，施明德最近又公開說江鵬堅是特務，美麗島辯護律師誰不是特務？建黨是前總統蔣經國默許支持的等奇怪的言論，不知是否特務受創症候群或出了什麼事？

謝長廷表示，涉及他的部分，已經提出四大證據證明蔣經國事前並不知道建黨日期外，也在臉書附上施明德信賴的前調查局副局長高明輝和幹員在法院的筆錄，他們在十年前就向法院坦承，謝不是線民或特務；謝長廷說，自己只是他們爭取的對象，而20萬元是「要爭取謝長廷的金錢」，他拒絕未拿，他們以前所說有看到他拿云云並不是事實。

「證據判決都有了，如有人還在糾纏，真會讓人覺得是就是無賴而已。」謝長廷寫道。