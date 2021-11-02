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即將屆齡除役 江啟臣：以不同身分繼續守護中華民國

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／取自江啟臣臉書
圖／取自江啟臣臉書

後備軍人明年局部試行14天教召。曾是海龍蛙兵的國民黨立委江啟臣今天表示，即使在幾個月後，他便屆齡除役，但他將永遠以海龍蛙兵、以中華民國國軍的身分為榮。不是後備軍人，他會以不同的身分，繼續為守護中華民國，盡忠職守，「我後備軍人我光榮　捍衛中華民國衝前頭。」

江啟臣在臉書透露，幾天前，太太分享了一張最近網路上瘋傳，國防部後備軍人除役年次公告的圖片給他，悠悠地說「原來你還沒除役阿！」他是61年次出生，今年剛好49歲，依據國防部的規定，士官要50歲才會除役。

江啟臣表示，20多年前退伍後，每個人生階段都非常忙碌，從留學、教書，到從政、參選。這麼多年以來，根本沒注意到原來自己其實還沒除役，還是中華民國的後備軍人。當他跟辦公室同仁分享這個故事時，年輕的助理竟問，這樣會不會還要被教召？

江啟臣說，試想，現職立法委員、前國民黨主席覆命教召，倒是一樁能提升全民國防意識的美事。只可惜根據相關規定，教召選員以退伍8年內為原則。但老實說，還具有後備軍人的身分，他內心是挺光榮的，一來是自己還是國家級認證的壯年，二來則是還能抓住與海龍蛙兵的軍旅連結，那段在台海危機裡，在金門前線寫遺書、天天睡坑道、海邊戰備，隨時準備好為國效命，艱苦但又充滿回憶的日子。

江啟臣表示，作為1996年戰爭邊緣的見證人，他期盼戰火永遠不會到來，但只要一天身為中華民國的後備軍人，就意味者，他有責任義務和榮譽心，與百萬弟兄一同守衛國家、保護人民，為國人、家人、子女在第一線作戰。

江啟臣說，只有願意拿起槍的人、曾經經歷過生死關頭的人，才知道和平的可貴。這也是為何這麼多年來，他都待在外交與國防委員會的原因，至少能直接監督政府，守護國家安全，盡可能適時提醒國安單位做好準備、小心應對。

軍人 江啟臣

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