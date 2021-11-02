蘇揆競選新北市長發言人黃韋鈞 投入五泰林區議員選舉

行政院長蘇貞昌競選新北市長期間的發言人黃韋鈞，今天宣布投入明年地方選舉，以「最有經驗的新人」自許，將先爭取五股、泰山、林口選區民進黨議員初選提名，連日來已著手拜會相關人士。

從高中起，他就對公共事務充滿熱情，進入台大後，也積極參與校園自治活動，曾投入太陽花學運前線。學運讓他了解要對政策或制度做改變，還是要進入體制挽袖做事。

黃韋鈞表示，2016年起他在立委蘇巧慧團隊服務地方，也規畫文宣和質詢稿；2018年蘇貞昌競選新北市長時，他也擔任競選總部的發言人。在新北5年，他體認到新北市是個讓人嚮往落地生根、成家立業的沃土，他希望能讓城市更宜居、更安全，成為更值得每個居民驕傲的家鄉。

2020年他前往英國倫敦政經學院鑽研公共政策與行政，和來自世界各地的同學與老師們交流、切磋，理論配合實務，了解負責任的政府該如何作為，學習擔當的領導者要怎麼帶領發展。

他認為，林口是個新市鎮，有捷運、大型醫院與學術重鎮，在新北與國際接軌的規畫上，有巨大的潛力與基礎；五股有撐起雙北產業台灣最重要的工業聚落；歷史悠長、人文薈萃的泰山，有優美的在地文化、值得成為新北的驕傲、台灣的瑰寶。需要有願景也會做事的人投入，才有實現的可能。