高雄大旗美區綠營議員初選打美女牌 資深老將審慎迎戰
高雄市大旗美選區民進黨參與初選人選大致底定，立委、高市黨部主委趙天麟主導的「湧言會」推出前議員李鴻鈞女兒李庭慧參選，立委邱議瑩則支持同樣年輕且外型亮麗的林慧欣爭取初選門票。綠營資深議員林富寶說，李庭慧、林慧欣兩位新人均年輕、漂亮，他會勤走基層爭取選民認同。
高雄市第一選區（桃源區、那瑪夏區、甲仙區、六龜區、杉林區、內門區、旗山區、美濃區、茂林區）幅員遼闊，現有國民黨林義迪、無黨籍朱信強與民進黨林富寶三名市議員，根據過去經驗，民進黨有兩席提名空間，美濃客家選票是兵家必爭之地。
李庭慧年僅24歲，台南藝術大學音樂碩士，主修鋼琴與小提琴，曾任杉林鄉長的前民進黨議員鍾盛有近日在公開場合正式表態支持李庭慧。鍾盛有說，政治就是要世代交替，樂見大旗美區市年輕人出來參選市議員，呼籲鄉親支持優質的人選，讓李庭慧有機會進入市議會為大旗美地區發聲。
另方面，林慧欣則是高雄師範大學客家文化研究所碩士，曾任民政局秘書、客家電視台主持人與教師，平日在地方上十分活躍。林慧欣與李庭慧都有美濃客家血統與淵源，另有內門區永富里長蒙勝南、美濃劉金松等人也爭取民進黨黨內提名。
面對民進黨新人來勢洶洶，現任議員林富寶說，他可以接受新人輩出，有年輕人為民服務是好事，但希望高市黨部維持中立，讓大家在公平的立足點上競爭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言