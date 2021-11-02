高雄大旗美區綠營議員初選打美女牌 資深老將審慎迎戰

高雄市大旗美選區民進黨參與初選人選大致底定，立委、高市黨部主委趙天麟主導的「湧言會」推出前議員李鴻鈞女兒李庭慧參選，立委邱議瑩則支持同樣年輕且外型亮麗的林慧欣爭取初選門票。綠營資深議員林富寶說，李庭慧、林慧欣兩位新人均年輕、漂亮，他會勤走基層爭取選民認同。

高雄市第一選區（桃源區、那瑪夏區、甲仙區、六龜區、杉林區、內門區、旗山區、美濃區、茂林區）幅員遼闊，現有國民黨林義迪、無黨籍朱信強與民進黨林富寶三名市議員，根據過去經驗，民進黨有兩席提名空間，美濃客家選票是兵家必爭之地。

李庭慧年僅24歲，台南藝術大學音樂碩士，主修鋼琴與小提琴，曾任杉林鄉長的前民進黨議員鍾盛有近日在公開場合正式表態支持李庭慧。鍾盛有說，政治就是要世代交替，樂見大旗美區市年輕人出來參選市議員，呼籲鄉親支持優質的人選，讓李庭慧有機會進入市議會為大旗美地區發聲。

另方面，林慧欣則是高雄師範大學客家文化研究所碩士，曾任民政局秘書、客家電視台主持人與教師，平日在地方上十分活躍。林慧欣與李庭慧都有美濃客家血統與淵源，另有內門區永富里長蒙勝南、美濃劉金松等人也爭取民進黨黨內提名。