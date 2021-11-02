快訊

1.5億網路標案卻用到大陸零件 教育部認了「減價收受」

統一若買下家樂福是否有「壟斷問題」？公平會說話了

宜蘭市長選舉競爭激烈 前縣議員賴瑞鼎率先宣布參選

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭前縣議員賴瑞鼎今天由支持者陪同，宣布投入明年市長選戰。記者戴永華／攝影
宜蘭前縣議員賴瑞鼎今天由支持者陪同，宣布投入明年市長選戰。記者戴永華／攝影

明年宜蘭市長選舉競爭激烈，目前藍綠各有多人勤走基層，民進黨前縣議員賴瑞鼎今天宣布參選，教師界出身的他曾經在中央任職，而且也有4年9個月的議員經驗，能夠苦民所苦，處理解決問題，這3大優勢有助於他投入這場選舉。

宜蘭市江聰淵二屆任期屆滿轉戰縣長，目前表態想要投入市長選舉的人選不少。民進黨部分，除了賴瑞鼎外，還有前員山鄉長江永和、宜蘭市政顧問游國連，縣黨部前主委黃建財幾個月前原本有意參選，目前打消念頭，前縣議員吳福田仍在觀望，若賴瑞鼎投入選戰，他也不排除參選。

國民黨部分，市民代表張榮輝、陳美玲及退休警察張森霖有意參選，縣議員莊淑如表示她也會去領表並登記黨內初選；另有不少人勸進縣議員林岳賢加入戰局，他本人暫無意願，盼支持黨提名候選人，團結打贏選戰。

賴瑞鼎今天第一個宣布參選，他表示，3月至今走遍38個里，傾聽基層民意，「準備好了」，也希望黨部儘早啟動民調初選機制，確定候選人。

賴瑞鼎曾在宜蘭高中服務25年，作育英才無數，宜蘭市向來就是文教區，其親和力十足的人格特質，易獲得認同。他說，曾在前法務部長陳定南任內擔任其機要參事，陳定南的膽識及遠見成為市政學習典範，其他參選人少有這個歷鍊，第三個優勢是他當過縣議員，了解縣政運作，知道如何幫民眾解決問題。

對於市政規劃，他提出交通建設、社會福利、文教藝術、休閒運動及地方創生5大改造計畫，優先改善民權幹道，增設長青食堂，在舊城護城商圈設置主題裝置藝術，推動走讀宜蘭，形塑文化、歷史、地景、多元與娛樂兼容並蓄的東部地方創生大商圈。

賴瑞鼎幫過無數政治人物助選抬轎，這次民進黨另一參選人游國連同屬立委陳歐珀系統，兩人又是師生關係，最近有人想居中協調兩人。游國連說，他上次就想參選市長，後來退讓，這次不再退了，大家就各自努力，爭取選民認同。

宜蘭前縣議員賴瑞鼎今天率先宣布投入明年的市長選戰。記者戴永華／攝影
宜蘭前縣議員賴瑞鼎今天率先宣布投入明年的市長選戰。記者戴永華／攝影

宜蘭 民進黨

延伸閱讀

宜蘭縣輔導文創業者推手作 年度成果展今起園區登場

錄影結尾突然淚灑現場 詹子晴嚇壞眾人

宜蘭選址民進黨內部喬不攏 「炒地皮」負面標籤聲量爆增6.5倍

宜蘭102天「+0」開放海域遊憩 長青食堂可共餐唱歌

相關新聞

教召任務量大增但資源、人力沒給足 國軍後備改革在畫大餅？

中共軍力快速膨脹，對台灣造成嚴重威脅。消息指美方評估後，對國軍的後備動員戰力高度存疑，要求我方必須作出有效改革。國防部今天利用線上記者會解釋新制教召執行方式。但近來外界對後備動員制度的各類質疑，軍方仍然缺乏解答。記者私下訪問各縣市後備單位，更發現基層至今尚未接獲任何相關指示，幹部對於新制上路高度悲觀。

宜蘭市長選舉競爭激烈 前縣議員賴瑞鼎率先宣布參選

明年宜蘭市長選舉競爭激烈，目前藍綠各有多人勤走基層，民進黨前縣議員賴瑞鼎今天宣布參選，教師界出身的他曾經在中央任職，而且...

【瀕危中文系／下】大學商品化根源問題未解 系所改名只是換湯不換藥

近幾年幾波文學系所拚轉型，往往都強調文化創意與實務訓練。這種在系所的名字上加入「潮流」關鍵字的行為，背後凸顯出的是人文學科所面對的艱險局面：對系所來說，需要更多吸引學生的誘因；對學生來說，有畢業之後何去何從的壓力，希望學到更多「實務」的能力。此外，因轉型引發的爭議，其實也反映出一個始終懸而未決的問題：大學商品化。...

國民黨強調反萊豬非反美豬 民進黨：打臉馬英九？

國民黨今天舉行記者會，強調反萊豬不等於反美豬，請民進黨政府停止混淆視聽。民進黨發言人簡舒培今天回應，民進黨對萊劑的標準從...

房價高漲中央政府無作為 時代力量批「藍綠炒房一家親」

台中市政府去年將全市公告地價大幅下調20.06％，引起監察委員關注，認為違反財產重分配的政策目。時代力量立法院黨團今舉行...

公投攻防不能只比聲量 更要比專業論述

陳柏惟罷免案過關後，藍綠在年底四大公投案的競爭態勢快速升高，蔡英文總統日前帶頭參加民進黨公投說明會，行政院長蘇貞昌等黨公職將陸續在全國開講。雖然蔡總統說，公投結果沒有哪一個政黨輸贏的問題，但從當前的政治氛圍來看，年底公投已上升至政黨對決的層次。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。