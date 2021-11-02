宜蘭市長選舉競爭激烈 前縣議員賴瑞鼎率先宣布參選

明年宜蘭市長選舉競爭激烈，目前藍綠各有多人勤走基層，民進黨前縣議員賴瑞鼎今天宣布參選，教師界出身的他曾經在中央任職，而且也有4年9個月的議員經驗，能夠苦民所苦，處理解決問題，這3大優勢有助於他投入這場選舉。

宜蘭市江聰淵二屆任期屆滿轉戰縣長，目前表態想要投入市長選舉的人選不少。民進黨部分，除了賴瑞鼎外，還有前員山鄉長江永和、宜蘭市政顧問游國連，縣黨部前主委黃建財幾個月前原本有意參選，目前打消念頭，前縣議員吳福田仍在觀望，若賴瑞鼎投入選戰，他也不排除參選。

國民黨部分，市民代表張榮輝、陳美玲及退休警察張森霖有意參選，縣議員莊淑如表示她也會去領表並登記黨內初選；另有不少人勸進縣議員林岳賢加入戰局，他本人暫無意願，盼支持黨提名候選人，團結打贏選戰。

賴瑞鼎今天第一個宣布參選，他表示，3月至今走遍38個里，傾聽基層民意，「準備好了」，也希望黨部儘早啟動民調初選機制，確定候選人。

賴瑞鼎曾在宜蘭高中服務25年，作育英才無數，宜蘭市向來就是文教區，其親和力十足的人格特質，易獲得認同。他說，曾在前法務部長陳定南任內擔任其機要參事，陳定南的膽識及遠見成為市政學習典範，其他參選人少有這個歷鍊，第三個優勢是他當過縣議員，了解縣政運作，知道如何幫民眾解決問題。

對於市政規劃，他提出交通建設、社會福利、文教藝術、休閒運動及地方創生5大改造計畫，優先改善民權幹道，增設長青食堂，在舊城護城商圈設置主題裝置藝術，推動走讀宜蘭，形塑文化、歷史、地景、多元與娛樂兼容並蓄的東部地方創生大商圈。