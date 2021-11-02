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國民黨強調反萊豬非反美豬 民進黨：打臉馬英九？

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

國民黨今天舉行記者會，強調反萊豬不等於反美豬，請民進黨政府停止混淆視聽。民進黨發言人簡舒培今天回應，民進黨對萊劑的標準從以前到現在都一樣，堅守「科學證據、國際標準」，自2012年聯合國食品法典委員會（Codex）安全容許量標準出爐後，民進黨就參考國際標準。反觀國民黨開放進口美牛卻反對美豬，標準前後不一，「如果國民黨認為萊克多巴胺有問題，不就也打臉前總統馬英九的美牛開放政策？」

簡舒培表示，為了政黨利益，不顧國際貿易和台美關係發展，可以忽略Codex對於安全含量的國際認證標準，操弄人民的恐懼，加深對於美豬的不信任，顯示國民黨不只反美豬，還反美、反科學、反貿易。

簡舒培表示，依據美國農業部（USDA）統計資料，美國豬肉輸出日本、中國、墨西哥、加拿大及我國等共129個國家，其中台灣等102國（地區）有訂定豬肉含萊劑之安全容許量或依一般進口檢驗規定辦理。台灣正申請參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），CPTPP的11個會員國都已開放含有萊劑的豬肉進口，貿易有來有往，台灣要走向國際，就必須和國際規範同步。

簡舒培表示，根據統計，自今年1月1日至9月底，美豬進口數量僅占台灣今年豬肉總進口量5%，台灣肉品商也未進口含萊劑豬肉，儀表板也顯示，沒有任何一批進口豬肉檢出萊克多巴胺，政府徹底執行產地來源國標示政策，做好把關的機制。

簡舒培說，過去國民黨曾批評，若開放美豬進口，會造成豬價崩跌，事實證明並沒有出現國民黨批評的情形。食安有把關，豬農權益有守住，台美關係有進展，呼籲國民黨不要再為反而反。

國民黨 美豬 簡舒培

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