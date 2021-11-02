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房價高漲中央政府無作為 時代力量批「藍綠炒房一家親」

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量立法院黨團今舉行記者會。記者吳亮賢／攝影
時代力量立法院黨團今舉行記者會。記者吳亮賢／攝影

台中市政府去年將全市公告地價大幅下調20.06％，引起監察委員關注，認為違反財產重分配的政策目。時代力量立法院黨團今舉行記者會批評，房價問題源於中央政府的不作為與地方政府的亂象，「藍綠炒房一家親」，無論是源於稅基過低的囤地囤房現象，還是地方政府玩弄財政的現象，政府應提出總體政策解決方案，不要逃避中央政府制定規範的責任。

時力黨團總召邱顯智指出，從 2020 年年中開始，全台房價一路飆升，且呈現南熱北溫的狀況，中南部比北部更加嚴重，早已衝破2015年的歷史高點，到現在還沒有減緩的趨勢，央行所謂的信用管制措施已經打到第三波，也沒有任何作用。以預售屋和新屋為觀察標的的國泰房地產指數來看，最新公布的2021Q3數據，全台季對季上漲4%，台中市更是上漲 5.87%，每坪達到 27.87 萬元，正式超越新竹縣市、桃園市的價格。

時代力量台中黨部副執行長吳佩芸提到，如果要在台中買下一間房，至少需要不吃不喝近10年，對比盧秀燕市府在 2020 年調降20% 公告地價這件事情上，顯得格外諷刺，不只造成市府在地價稅收短少17 億元，減徵的部分大多圖利於不到4%的大地主，當地主持有的成本降低，便不急著賣地，影響土地供需，市場地價上漲更容易墊高房價，不利青壯世代購屋、換屋、成家等居住問題。

時力黨團幹事長王婉諭表示，面對台灣長年的居住正義問題，內政部與財政部把資料掩蓋不代表問題就會自己解決，許多台灣人都仍在承受高房價、高空屋的苦果，政府應積極公開過去家戶囤房的歷史資料，作為解決問題的第一步，並參照歐美日的作法、修訂相關稅率與規定、增加持有成本，以正面解決問題。

時力黨團副總召陳椒華委員表示，明天立法院財政委員會將再次排審房屋稅第五條，也就是囤房稅的審查，時力除已提案，過去幾個會期也一再呼籲政府應立法課徵「囤房稅」，但財政部長蘇建榮卻多次於接受媒體採訪及立法院備詢時強調，在地方稅基包含公告地價、房屋評定現值不動，甚至下調前提下，即使修法調高稅率也沒有用，「若中央還是將問題，一再用地方稅的論調推給地方，繼續泛談式的處理房價高漲的問題，民眾關切的居住正義問題，要到何時才能解決？」

時代力量 立法院 居住正義

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