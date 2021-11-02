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找朱立倫跳街舞宣傳比賽遭質疑 沈智慧：見仁見智

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
「第一屆中正盃全國運動舞蹈街舞錦標賽」今在新北市政府舉辦記者會。圖／記者劉懿萱攝影
「第一屆中正盃全國運動舞蹈街舞錦標賽」今在新北市政府舉辦記者會。圖／記者劉懿萱攝影

為宣傳「第一屆中正盃全國運動舞蹈街舞錦標賽」，中華民國街舞運動協會理事長沈智慧日前在臉書上傳一支短片，片中多位國民黨政治人物大跳「街舞」，意外引發熱議。沈智慧今受訪表示，早知道有這麼多的關注，就找多點人來跳。至於街舞運動協會副理事長徐立剛昨日發文指出，不贊成比賽要拍這種宣傳片，沈智慧說，適不適合見仁見智。

沈智慧27日在臉書貼出一段宣傳短片，由國民黨多位政治人物，包含黨主席朱立倫、新北議長蔣根煌、桃園市議長邱奕勝、國民黨立委蔣萬安、洪孟楷、林奕華等人大跳「街舞」，生疏的舞技意外引發熱議。

沈智慧今日出席「第一屆中正盃全國運動舞蹈街舞錦標賽」賽前記者會，她致詞時表示，歷經兩年努力爭取主辦街舞錦標賽，期間不斷與中央溝通跟中華舞總支持下，獲體育署核准為甄試指定盃賽，給在甄試升學指定賽中取得佳績的同學，成績可作為兩年內甄試加分的依據。

至於宣傳短片引發討論，沈智慧會後受訪表示，當時沒想到會有這麼大的迴響，「有關注是好事，就怕大家沒有來關注。」媒體追問辦街舞比賽是否想為國民黨爭取年輕人支持，沈表示自己沒有想這麼多，會投入推廣街舞運動，是有年輕人來找自己辦BOTY（Battle Of The Year）的街舞合作，該比賽已經舉辦幾十年，媲美奧運等級，我們台灣還是亞洲種子國家隊，因為經費問題沒去選拔太可惜了，所以自己才投入街舞推廣運動。

針對徐立剛發文指出，「在跟沈智慧合作後現在分道揚鑣，因為我實在是不太贊成比賽要拍這種宣傳片」。沈智慧對此回應，正式的宣傳影片已經放上YouTube上兩個禮拜，這個宣傳短片發想是臨時的idea，找一些朋友來拍，「早知道有這麼多的關注，就找多一點人來跳」，宣傳短片適不適合「我想這是見仁見智。」

最後，現場媒體提議請沈智慧現場跳一段，一開始沈頻說自己真的不會跳，但後面跟著主持人的教導，也跳了一小段街舞。

沈智慧在主持人的帶領下，現場跳一段街舞。圖／記者劉懿萱攝影
沈智慧在主持人的帶領下，現場跳一段街舞。圖／記者劉懿萱攝影
沈智慧今日一身勁裝出席賽前記者會。圖／記者劉懿萱攝影
沈智慧今日一身勁裝出席賽前記者會。圖／記者劉懿萱攝影

街舞 沈智慧 國民黨

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