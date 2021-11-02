賴清德、林宜瑾加持 台南下屆市議員選舉「雙朱」出列
縣市議員選舉民進黨初選明年初即將舉行，台南市已嗅到煙硝味：這次年輕新人紛紛投入議員選戰，出身歸仁的朱明宏主打「新豐區年輕實業家」今天宣布「賴清德、林宜瑾推薦」投入新豐區民進黨初選；林宜瑾團隊執行長朱正軒也投入永康區選舉，爭取鄉親的支持期待能在競爭中脫穎而出。
而民進黨培養市議員新血，賴清德、林宜瑾與參選人朱明宏、朱正軒的合照看板已陸續架設選區各大路口；而林宜瑾在永康及新豐區分別力挺「兩隻小朱」參選，不僅期待民進黨這次能「全壘打」，也衝擊爭取選連任的「友軍」，引發地方關注討論。
林宜瑾表示，任立委後就推薦服務團隊執行長朱正軒、參選原永康選區市議員；而熟識多年的朱明宏為人正直能力好、這次有備而來展現企圖心，尋求支持她自是義不容辭。
朱正軒表示，他長年在林宜瑾團隊深耕基層，2018年借調市長競選團隊，之後進入市府擔任市長室秘書職務，熟悉市府局處業務後，重返永康擴大服務，希望用專業清新及熱忱活力，爭取永康市民的支持認同。
朱明宏說，他作為林宜瑾特助、獲賴清德力挺正式投入初選。他是歸仁子弟，勞工子弟出身白手起家，事業有成也不忘回饋鄉里，積極參與地方傳統文化及慈善事業。並且自林宜瑾擔任議員時期就加入團隊協助各種選民服務及問政工作，參與大小選戰，一路堅持台灣價值參與基層政治，坊間期待新人新氣象，他能為地方創造新契機，為大新豐區的發展作出貢獻。
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