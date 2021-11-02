賴清德、林宜瑾加持 台南下屆市議員選舉「雙朱」出列

縣市議員選舉民進黨初選明年初即將舉行，台南市已嗅到煙硝味：這次年輕新人紛紛投入議員選戰，出身歸仁的朱明宏主打「新豐區年輕實業家」今天宣布「賴清德、林宜瑾推薦」投入新豐區民進黨初選；林宜瑾團隊執行長朱正軒也投入永康區選舉，爭取鄉親的支持期待能在競爭中脫穎而出。

而民進黨培養市議員新血，賴清德、林宜瑾與參選人朱明宏、朱正軒的合照看板已陸續架設選區各大路口；而林宜瑾在永康及新豐區分別力挺「兩隻小朱」參選，不僅期待民進黨這次能「全壘打」，也衝擊爭取選連任的「友軍」，引發地方關注討論。

林宜瑾表示，任立委後就推薦服務團隊執行長朱正軒、參選原永康選區市議員；而熟識多年的朱明宏為人正直能力好、這次有備而來展現企圖心，尋求支持她自是義不容辭。

朱正軒表示，他長年在林宜瑾團隊深耕基層，2018年借調市長競選團隊，之後進入市府擔任市長室秘書職務，熟悉市府局處業務後，重返永康擴大服務，希望用專業清新及熱忱活力，爭取永康市民的支持認同。