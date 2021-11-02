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最新民調：若中共武力犯台 六成五台灣人相信美會協防

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
中共解放軍示意圖。 圖／取自解放軍東部戰區微信公眾號
中共解放軍示意圖。 圖／取自解放軍東部戰區微信公眾號

台灣民意基金會今天針對兩岸及國際議題發布最新民調，數據顯示，對於被問到中國如果武力犯台，有高達六成五的民眾認為美國可能出兵協防台灣，二成九認為不可能。另有五成八民眾認為日本會出兵協防台灣，三成五認為不可能。

民調指出，問及「中國（共）如果武力犯台，您覺得美國有沒有可能出兵協助（防）台灣?」 結果發現，有26.7%民眾認為非常可能，38.3%認為還算可能，17.1%認為不太可能，11.4%認為一點也不可能，6.5%沒意見、不知道、拒答。

基金會董事長游盈隆認為，換句話說，最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，高達六成五認為當中國（共）武力犯台時，美國可能出兵協防台灣，二成九不以為然。 這項發現顯示，如果中國武力犯台，「相信美軍可能協防台灣」已經是另一項台灣共識。

另民調也問，「中國（共）如果武力犯台，您覺得日本有沒有可能出兵協助（防）台灣？」結果發現，有22.3%民眾認為非常可能，35.7%認為還算可能，21.5%認為不太可能，13.7%認為一點也不可能，6.8%沒意見、不知道、拒答。

游盈隆認為，換句話說，最新民意顯示，中國（共）如果武力犯台，在20歲以上台灣人中，五成八認為日本會出兵協防台灣，三成五認為不可能。認為可能的人比認為不可能的人多22.8個百分點。這項發現透露，當中國（共）武力犯台時，絕大多數台灣人相信日本將出兵協防台灣。

游盈隆也說，值得注意的是，當台灣人被問到「中國（共）如果武力犯台，美國和日本是否會協防台灣時」，有65%台灣人相信美國會協防台灣，但只有58%的人相信日本會這麼做，兩者相差7個百分點。

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