黨部「略顯見拙」高雄綠營民代點名陳其邁領軍反公投

四大公投案投票日不到50天，高市林富寶、林宛蓉、陳慧文、張勝富及郭建盟等五名民進黨籍市議員聯合發聲明說，高雄公投狀況吃緊，「需公正辦理選務的黨部略顯見拙」，呼籲不分派系的市長陳其邁出來擔任高雄隊長，無私領導黨公職投入，克服12月公投的困難與挑戰。

12月18日進行公投投票，高雄市橫跨不同選區的議會老將今天中午發出聲明，呼籲陳其邁市長出來「共同承擔」。內容指出，12月公投是他們近年見過最險峻、也是影響遠大的一場選舉，充滿惡意謠言與錯誤資訊，這場公投關係到台灣這塊土地未來發展，為了世代子孫，高雄不能輸，還要多贏一些，高雄要再次成為穩定台灣的重要力量。

近來有意參選民進黨下屆議員初選的新人紛紛站上街頭或前往菜市場宣講，動作頻繁。聲明中說，「同時間面對明年大選黨內的猛烈競爭，需公正辦理選務的黨部略顯見拙」，唯有陳其邁引領大高雄黨公職同志，才能共同克服12月公投的困難與挑戰。

多位議員在聲明中強調，只要不分派系、沒有私心的陳其邁挺身承擔，擔任高雄隊長，能再次守護高雄、守護台灣。此外，聯合聲明呼籲高雄市民，12月18日四個不同意、台灣更有力。