黃瀞瑩陳思宇雙姝對決 柯文哲:多人選比找不到人選好

距離2022選戰僅剩一年，民眾黨本周起將分三波公布議員提名名單，其中北市士北選區將有台北市副發言人黃瀞瑩與台北市議員陳建銘女兒陳思宇雙姝對決。民眾黨主席、台北市長柯文哲今天被問及此問題，狂笑幾聲後表示，一個黨很多人選，比找不到人選好，比較樂觀看，至少現在很多人來參加民眾黨。

對於士北區是否提名兩席？還是維持原則的提名一區一席？柯文哲說，今天應是問市政題目，不過當初規定應該是一區一席為原則，不過人選超過的話，由縣市黨部遴選程序提報上來。

柯文哲表示，他還是主張地方分權概念，所有政治都是在地性，主張給在地的黨部主委、執行長形成一個團隊來討論這問題，而不是黨中央下一道命令大家要遵守，要有地方分權的概念。

提到士北選區雙姝對決，柯文哲也說，都還沒有做最後提名，緊張什麼。被問到是否擔心黨內紛爭，他說，一個黨很多人選，比找不到人選好，比較樂觀看，至少現在很多人來參加民眾黨。