布林肯、王毅談台海 外交部：美循例會向我方簡報

美國國務卿布林肯10月31日在羅馬G20峰會場邊會晤中國大陸外交部長王毅，談及台海局勢；我外交部發言人歐江安今表示，台美溝通管道暢通，美方循例會就相關情形向我方簡報。

歐江安今天在外交部線上例行新聞說明會回應媒體相關提問時說，台美關係密切友好，溝通管道暢通；有關布林肯（Antony Blinken）與王毅會晤，美方循例會就相關情形向我方簡報，但是美方簡報的人員、時間及內容等細節，按照台美雙方交往慣例，外交部無法對外透露。

路透日前報導，布林肯與王毅會談中「非常明確地」表示，華府反對北京片面對台海現狀做出任何改變，並稱美方的「一中政策」並未改變。

此外，有關媒體詢問近期有否歐洲議會代表團來台訪問，歐江安說，若有確定的訊息，外交部將適時說明。

歐江安表示，台灣與歐盟關係不斷持續深化，彼此都有繼續拓展各項領域合作夥伴關係的強烈意願，外交部將與歐洲議會等歐盟相關機構繼續共同努力，透過各種途徑及方式，發展更為緊密且互利互惠的關係；而接待各國議員，包括歐洲議員來台訪問，是外交部辦理的經常性業務，在新冠肺炎疫情之前，訪賓來訪接待作業持續進行。

外交部長吳釗燮訪歐期間與歐洲議會及比利時國會的友我議員會面，其中瑞典籍歐洲議員魏莫斯（Charlie Weimers）日前在推特說，很高興在布魯塞爾見到吳釗燮，他並預告歐洲議會代表團將訪問台北。